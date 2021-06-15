В Липецкой области на берегу реки Быстрая Сосна исполнят ландшафтную оперу

ЛИПЕЦК, 15 июня. /ТАСС/. Ландшафтную оперу "Легенда о граде Ельце", по традиции, исполнят в Липецкой области на берегу реки Быстрая Сосна в рамках проходящего в регионе VII всероссийского фестиваля имени Хренникова. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"20 июня на берегу реки Быстрая Сосна в рамках фестиваля состоится ландшафтная опера "Легенда о граде Ельце", - сказал Артамонов. Он напомнил, что впервые эта опера Чайковского прозвучала здесь в 2011 году и стала одной из главных "изюминок" культурной жизни региона. Ландшафтная опера, как пояснили в пресс-службе областной администрации, представляет собой музыкально-театрализованное произведение, посвященное походу Тамерлана на Москву в 1395 году, который был внезапно прерван под Ельцом.

Артамонов напомнил, что фестиваль имени Хренникова начался в регионе 11 июня. И самые яркие моменты программы в Ельце состоялись в минувшие праздничные выходные дни. В частности, на площади Ленина в Ельце бесплатно можно было услышать липецкие и шотландский оркестры, а также увидеть вокально-хореографический спектакль "Пугачев" театра танца "Казаки России", созданный по произведению Пушкина "Капитанская дочка". Кроме того, в день открытия мероприятия перед зрителями выступил камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета.