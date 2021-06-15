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Умер музыкальный руководитель Театра Терезы Дуровой Максим Гуткин

Ему было 60 лет

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Музыкальный руководитель московского Театра Терезы Дуровой, композитор и дирижер Максим Гуткин умер во вторник в возрасте 60 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Максим Гуткин скончался", - сказали в пресс-службе.

Гуткин окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. Выступил музыкальным руководителем и дирижером около 20 музыкально-театральных постановок, сотрудничал с театром "Экспромт", театром "Школа современной пьесы", Конфедерацией театральных союзов.

Более 10 лет являлся музыкальным руководителем Театра Терезы Дуровой, стал автором музыки к спектаклям "Маугли", "Спящая красавица", "Принц и нищий", "Японская сказка. Меч самурая", "Укрощение строптивой", "Тень", "Сирано де Бержерак", "Тайна волшебного зелья", "Волшебная мельница Сампо" и другим, а также к шотландской сказке "Вересковый мед", премьера которой назначена на осень 2021 года.

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