Росгвардия подписала соглашение с Малым театром для реализации совместных проектов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Совет по культуре при Росгвардии и Государственный академический Малый театр подписали соглашение о сотрудничестве для реализации совместных творческих проектов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве отметили, что глава Росгвардии Виктор Золотов провел встречу с художественным руководителем Малого театра Юрием Соломиным. "В ходе встречи было объявлено о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере искусства между Советом по культуре при Росгвардии и Малым театром России. Соглашением предусматривается реализация совместных творческих проектов, а также разработка просветительских и образовательных программ", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что директор Росгвардии вручил Юрию Соломину памятную медаль "5 лет Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации и 210 лет войскам правопорядка России", которой артист награжден за оказание содействия Росгвардии.