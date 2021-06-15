Ведущей церемонии 74-го Каннского кинофестиваля стала актриса Дория Тилье

ПАРИЖ, 15 июня. /ТАСС/. Дирекция Международного каннского кинофестиваля назначила 35-летнюю французскую актрису Дорию Тилье ведущей 74-го крупнейшего мирового киносмотра. Об этом говорится в распространенном заявлении организаторов.

Ей предстоит провести церемонии открытия и закрытия фестиваля, который пройдет в каннском Дворце конгрессов с 6 по 17 июля. Оба этих события будет транслировать французский платный телеканал Canal+, который традиционно открывает доступ к этим передачам, идущим в прямом эфире, делает их доступными широкой аудитории.

Дория Тилье работала в новостной и развлекательной передаче Canal+ Le Grand Journal. Она была ведущей прогноза погоды, снималась телесериалах и кино.

В 2019 году актриса сыграла в драматической комедии "La Belle Epoque" ("Прекрасная эпоха"). За свою работу в этом фильме в 2020 году она получила высшую внутрифранцузскую кинопремию "Сезар" в категории "Лучшая актриса". С 2020 года Тилье снимается в телесериале "Пламя" ("La Flamme"), который транслирует Canal+. В том же году она выступила в качестве режиссера, сняв короткометражный художественный фильм "Путь сумасшедших" (La diagonale des fous).

В 2021 году в прокат во Франции выйдет фильм режиссера Себастьена Марнье "Источник зла" ("L'origine du mal") с ее участием.