Мацуев соберет Кремлевский дворец, чтобы отпраздновать прошлогодний юбилей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Народный артист РФ Денис Мацуев в среду даст концерт в Государственном Кремлевском дворце, запланированный еще год назад - к юбилею маэстро. Об этом он сообщил ТАСС.

Пианист встретил 45-летний юбилей 11 июня 2020 года, однако из-за ограничений, связанных с пандемией, масштабное празднование пришлось отложить.

"Мы ждали этот концерт год. С одной стороны, юбилейное настроение было уже давно, но с другой - я всегда говорил, что обожаю в свой день рождения находиться на сцене. И вообще в любые праздники. Тем более когда ты выходишь на сцену со своими друзьями, тем более в моменте импровизации - а этим вечером будет импровизация", - заметил Мацуев.

Для праздника маэстро выбрал свою любимую программу "И классика, и джаз". "Внутри этого каркаса царит импровизация, происходит нечто незапланированное", - пояснил он, выразив надежду, что программу оценит публика, которая всегда для него "главный критик и главный союзник".

Компанию на сцене ему составят Андрей Иванов (контрабас), Борислав Струлев (виолончель), Айдар Гайнуллин (аккордеон), Александр Зингер (ударные), Екатерина Мочалова (домра), Виталий Головнев (труба) и Ярослава Симонова (вокал).

Мацуев - известный футбольный болельщик - загадал, чтобы члены сборной России по футболу, которые встретятся в среду с командой Финляндии в рамках чемпионата Европы, подарили позитивный настрой всем участникам вечера. "Футбольный матч заканчивается в 18:00, а уже в 19:00 мы выходим на сцену. Надеюсь, что настроение у нас будет приподнятое. Я очень в это верю", - подчеркнул музыкант.