Основатель "Упсала-цирка" Лариса Афанасьева получила премию "Арлекин"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Петербургский режиссер, основатель "Упсала-цирка" Лариса Афанасьева удостоена премии "Арлекин" "За великое служение театру для детей". Премия была торжественно вручена лауреату во вторник в музыкальном театре "Зазеркалье" на закрытии XVIII Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей "Арлекин".

"Я долго думала про эту формулировку - "великое служение". Мне кажется, мы не служим. Вот я точно не служу. Это не про служение, не про жертву, не про страдание, а про каждодневное счастье. Мне кажется, что театр, искусство - это точно про любовь. И я так рада видеть своих ребят, свою команду, своих друзей. Я очень люблю цирк, и здорово, что у нас вообще есть шанс что-то менять в это мире", - сказала Афанасьева, получая награду.

"Лариса Афанасьева олицетворяет своей деятельностью великое служение театру для детей. Она создала единственный в мире "цирк для хулиганов", из которых она делает звезд. Ее социально-культурный проект в корне меняет сценарий жизни детей, которым была уготована печальная доля в жизни. Этот коллектив, основанный на философии и эстетике нового цирка, выступал на Эдинбургском фестивале и других ведущих фестивалях мира. "Упсала-цирк" - театр без границ, безграничный по возможностям спасения детей от многих бед", - сказала на пресс-конференции директор Российской национальной премии и фестиваля театрального искусства для детей "Арлекин" Марина Корнакова.

"Упсала-цирк", основанный в 2000 году, занимается социальной адаптацией детей и подростков методом цирковой педагогики. В нем занимаются дети из неблагополучных и приемных семей, а также ребята с особенностями развития.

Этот коллектив в 2018 году уже удостаивался премии "Арлекин" за спектакль "Я Басе" по мотивам японских трехстиший в постановке Яны Туминой.