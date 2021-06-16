Виртуальный концертный зал осенью заработает в филармонии Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июня. /ТАСС/. Монтаж оборудования для виртуального концертного зала в единственной филармонии Камчатки начался на полуострове, заработать он должен осенью. Современная система закуплена в рамках выполнения мероприятий нацпроекта "Культура", сообщили ТАСС в краевом Минкульте.

"В этом году на доукомплектование аппаратурой для организации качественных онлайн-трансляций, позволяющих видеть и слышать выступления известных артистов в стенах камчатской филармонии, из федерального бюджета направлено более 5,5 млн рублей. Уже осенью на большом экране камчатские зрители смогут увидеть выступления знаменитых российский и отечественных виртуозов", - уточнили в краевом Министерстве культуры.

Работы по созданию виртуального концертного зала в филармонии ведутся в рамках выполнения мероприятий нацпроекта "Культура". С прошлого года в регионе уже работает виртуальный концертный зал в Елизовском районном Доме культуры. В 2020 году из федерального бюджета на его создание выделено 2,5 млн рублей.

Нацпроект "Культура" - один из национальных проектов, созданных по инициативе президента России Владимира Путина. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 гг. планируется выделить 113,5 млрд рублей.