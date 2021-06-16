Алтайский театр драмы им. Шукшина покажет два спектакля на сцене Вахтанговского театра

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Алтайский краевой театр драмы имени В. М. Шукшина открывает в среду обменные гастроли в Москве на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Выступления труппы из Барнаула пройдут 16-17 июня в рамках федеральной программы "Большие гастроли", сообщила ТАСС пресс-атташе Вахтанговского театра Елена Кузьмина.

"16-17 июня, в рамках всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ, на исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова пройдут показы спектаклей Алтайского краевого театра драмы имени В. М. Шукшина. Мероприятие является юбилейным: в 2021 году Алтайский краевой театр драмы им. Шукшина и Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова отмечают 100-летний юбилей", - сказала Кузьмина.

Она напомнила, что в преддверии этой даты, с 13 по 16 мая, в Барнауле проходили гастроли Вахтанговского театра. Алтайским зрителям показали четыре постановки - "Евгений Онегин", "Наш класс", "Царь Эдип" и "Крик лангусты".

По ее словам, гастроли театра посетит губернатор Алтайского края Виктор Томенко. "Ранее во время гастролей Вахтанговского театра глава региона отмечал, что благодаря программе "Большие гастроли" жители Алтайского края смогли посмотреть легендарные постановки с участием известных российских актеров. Теперь артистам драматического театра Алтайского края представилась возможность показать свои спектакли жителям и гостям Москвы", - констатировала пресс-атташе Вахтанговского театра.

О гастрольных спектаклях

Кузьмина сообщила, что 16 июня будет показан спектакль "И разыгрались же кони в поле...".

"В его основу положены 10 рассказов Василия Шукшина, в том числе "Сапожки", "Жена мужа в Париж провожала", "Привет Сивому!" и другие. Режиссер Максим Астафьев поставил спектакль о том, что может служить опорой человеку когда жизнь складывается непросто. В постановке заняты все поколения артистов труппы, в том числе народный артист России, лауреат национальной премии "Золотая маска" Георгий Обухов", - рассказала Кузьмина.

Она уточнила, что на следующий день, 17 июня, будет представлена комедия Шекспира "Укрощение строптивой". "Режиссер Алексей Логачев поставил задорный спектакль с потрясающим актерским ансамблем, изобретательными находками и стильным визуальным оформлением", - заключила Кузьмина.

Постановка завоевала пять наград на Втором Всероссийском молодежном театральном фестивале имени Валерия Золотухина, в том числе за лучшую мужскую и женскую роли и за мастерство в молодой режиссуре. Награду также получил сценограф Евгений Лемешонок. Над световым оформлением спектакля работал лауреат "Золотой маски" Денис Солнцев".