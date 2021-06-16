Международный Волковский фестиваль состоится в сентябре в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Международный Волковский фестиваль 17 сентября откроется в Российском государственном академическом театре драмы им. Федора Волкова в Ярославле. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель театра Сергей Пускепалис.

"Волковский фестиваль пройдет с 17 по 24 сентября. Ожидаются иностранные коллективы, программа пока формируется. Что касается репертуара - все еще необходимо будет утвердить из-за пандемии", - сказал Пускепалис.

В 2020 году Волковсий фестиваль должен был проводиться в двадцать первый раз, но был отменен из-за пандемии коронавируса. Сложная эпидемиологическая ситуация в мире не позволила гостям фестиваля приехать в Ярославль - в программе были спектакли русскоязычных театров из Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.

Традиционно Волковский фестиваль проводится в Ярославле в сентябре. С 2000 года на старейшей российской сцене свои спектакли показывали театральные коллективы из разных стран. В рамках фестиваля происходит церемония вручения премии правительства РФ имени Федора Волкова.

О театре

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".