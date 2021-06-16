Умер оператор сериала "Красное и черное" Роман Цурцумия

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Оператор и режиссер Роман Цурцумия, который работал над картинами "Красное и черное" и "Официант с золотым подносом", умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщил на своей странице в Facebook кинокритик Андрей Плахов.

"Ковид унес еще одну жизнь. Роман Цурцумия, оператор-постановщик (фильмы "Красное и черное", "Похищение луны" и другие), режиссер фильма "Официант с золотым подносом", искусствовед и преподаватель", - написал он.

Роман Цурцумия родился 5 апреля 1942 года в Грузии. Он окончил операторский факультет ВГИКа, в качестве режиссера снял также картины "Опора земли", "Бог в России", в качестве оператора - проекты "Кресты над Россией", "Красное и черное", "Похищение луны". Преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров имени Данелии.