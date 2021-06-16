Цикл картин о реставрации Смоленской крепости создадут при участии Союза художников России

ТАСС, 16 июня. Художники создадут около 20 картин о реставрации Смоленской крепости, которые затем представят на серии выставок, в том числе в Смоленске и Москве. Новый арт-проект реализуется совместно с региональным отделением Союза художников России и Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), рассказал ТАСС в среду директор государственного музея "Смоленская крепость" Сергей Пиляк.

"Планируется около 20 работ сделать, мы намерены их выставлять в Москве и Смоленске. Скорее всего, первая выставка будет в башне Громовая после завершения ее реставрации, ориентировочно в октябре этого года. Реставрируемый объект - это территория повышенной опасности всегда, реставраторы, как правило, не допускают никого вообще. Есть много работ художников про уже отреставрированные здания, много картин про руинированые объекты, а чтобы пленэры проводили на текущем реставрируемом объекте, такого еще не было", - сказал Пиляк.

По его словам, серия пленэров на данный момент проводится на одном из прясел - участке стены между башнями - и башне Громовой, где сейчас идет реставрация. В серию картин войдут как живописные, так и графические работы. Проект реализуется музеем "Смоленская крепость" при поддержке АУИПИК и Смоленского отделения "Союз художников России", добавил Пиляк.

Памятник архитектуры, истории и культуры Смоленская крепостная стена построен в конце XVI - начале XVII веков. На протяжении столетий стена выполняла роль одного из главных форпостов на западном рубеже России. Ее строил Федор Конь - тот же зодчий, что возводил стены Московского Кремля, до нашего времени сохранились 18 из 38 башен и 21 прясло общей протяженностью около 3,5 км. В 2020 году началась реставрация башен и участков крепостной стены, на эти цели из федерального бюджета было выделено около 1,3 млрд рублей, работы планируется завершить в 2023 году.

В 2020 году был создан музей национального значения "Смоленская крепость", в его структуру передали две ранее отреставрированные башни. Остальные объекты будут передавать новому учреждению по мере завершения восстановительных работ. По данным Министерства культуры РФ, прорабатывается вопрос о включении Смоленской крепости в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.