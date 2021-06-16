Мацуев сыграл джазовые импровизации на классику в Кремлевском дворце

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Джазовые импровизации на классические сочинения Свиридова, Сен-Санса, Бородина и Грига прозвучали в среду в Государственном Кремлевском дворце в исполнении Дениса Мацуева. Такую необычную программу, объединяющую и классику, и джаз пианист выбрал, чтобы спустя год отметить свой юбилей.

Музыкант встретил 45-летие 11 июня 2020 года, однако из-за ограничений, связанных с пандемией, масштабное празднование пришлось отложить. "Я давно так долго не отмечал свой юбилей", - пошутил Мацуев в беседе с прессой.

"Я сегодня переживал за нашу сборную как никогда, сорвал немножко голос. Очень рад, что она выиграла, у меня потрясающее настроение", - поделился он перед выходом на сцену и начал концерт с "небольшой лекции о футболе".

Ода импровизации

Мацуев признался, что из-за трансляции матча не смог провести репетицию, что было не так существенно для вечера импровизаций. "Главная интрига концерта: что будет происходить внутри программы - мы не знаем. От этого рецепторы обостряются", - заметил пианист. Компанию на сцене ему составили Андрей Иванов (контрабас), Борислав Струлев (виолончель), Айдар Гайнуллин (аккордеон), Александр Зингер (ударные), Екатерина Мочалова (домра), Виталий Головнев (труба) и Ярослава Симонова (вокал).

"Он настоящий импровизатор и джазовый музыкант в душе, он может дать фору любому джазовому пианисту", - заявил джазмен Александр Зингер. "Для меня Денис всегда был и есть большой пример. Помню, как он мне показал, как нужно играть джаз, показал блюзовую гамму", - рассказал Айдар Гайнуллин, прилетевший на концерт специально из Берлина.

За роялем "Стейнвей" 1960-х годов, видевшем Вана Клиберна, Святослава Рихтера и Эмиля Гилельса, Мацуев представил вариации на темы "Время вперед" Свиридова, "Голубая рапсодия" Гершвина, "Цирк" Дунаевского, "Тюильрийский сад" Мусоргского, "Улетай" из "Князя Игоря" Бородина и "В пещере горного короля" Грига, сыграл собственные сочинения - "Баллада" и "Байкальская самба", а также устроил "баттл" популярных мелодий с виолончелистом Бориславом Струлевым.

"Импровизировать можно на любую тему: на образ, камень, солнце, море, человека, состояние, тему. Главное, чтобы это было подчинено общей идее всего концерта, - пояснил маэстро. - Мы делаем некий экскурс в историю: начиная Паганини и заканчивая Рахманиновым. В этом есть некая антология классической музыки в джазовых импровизациях".

Из Москвы Мацуев уже завтра отправится во Францию, чтобы выступить на фестивале в Овер-сюр-Уазе.