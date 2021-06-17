Город Санья на Хайнане в ходе культурного фестиваля организовал показ мод народности ли

ХАЙКОУ /Китай/, 17 июня. /ТАСС/. Власти курортного города Санья на южном побережье Хайнаня организовали показ мод в традиционном стиле автохтонных жителей острова - малой народности ли. Как сообщила газета "Санья жибао", мероприятие состоялось в ходе проходящего в провинции 12-18 июня 1-го Наньшаньского фестиваля нематериального культурного наследия.

По данным издания, показы традиционной вышивки и одежды этого этноса стали ключевым пунктом масштабной культурной программы, охватившей целый ряд направлений, в том числе восточную медицину. Фестиваль привлек внимание многочисленных туристов, посетивших Хайнань с 12 по 14 июня в период общенациональных выходных по случаю Дуаньуцзе - Фестиваля драконьих лодок.

"Защита и обогащение нематериального культурного наследия в условиях все более интенсивной глобализации имеют первостепенно важное значение", - подчеркнула вице-мэр Санья Тань Пин. По ее словам, курортный город планирует постоянно наращивать культурный потенциал, способствовать формированию более разнообразного перечня популярных туристических продуктов.

На фестивале, проходящем на территории туристической зоны Наньшань в западной части Санья, представлено более 2 тыс. выставочных экспонатов - предметов повседневного быта, признанных в Китае объектами нематериального культурного наследия провинциального и национального уровня. Помимо Хайнаня в нем приняли участие и другие регионы Китая, включая юго-западную провинцию Сычуань (предметы а стиле культуры Саньсиндуй, существовавшей в IV-I тысячелетиях до н. э.) и Пекин (копии оригиналов из музея "Гугун").

Санья - ведущий китайский курорт, где, согласно результатам переписи населения 2021 года, проживают уже более 1 млн человек. Среднегодовая температура воздуха в этом городе составляет 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для отдыха островов. Все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтенный туризм и пляжный отдых.

Значительная часть жителей Санья - представители народности ли, заселившей остров более 3 тыс. лет назад. Этот этнос сохранил многие обычаи и традиции, уходящие корнями в эпоху неолита.