Толстой считает, что конкурс русскоязычных песен объединит исполнителей пространства СНГ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Создаваемый в России международный конкурс песни, исполняемой на русском языке, будет призван объединить исполнителей из стран СНГ. Об этом сообщил в четверг журналистам советник президента по культуре Владимир Толстой.

"Есть страны СНГ, где по-прежнему русский язык не потерял своего значения, есть много исполнителей, которые работают в музыке на русском языке. Надо просто их объединить. Кстати говоря, и из дальнего зарубежья есть люди, которые с удовольствием участвуют в наших проектах, то есть русскоязычный музыкальный сегмент достаточно большой, и если есть фестивали англоязычные, почему бы не быть фестивалю русскоязычному", - заметил Толстой.

Он подчеркнул, что при организации конкурса не будут ориентироваться на какие-либо аналогичные состязания. "Обсуждаются разные варианты. Зачем искать аналоги? Надо делать что-то свое, яркое, красивое", - сказал советник главы государства.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству и Администрации президента (АП) представить к 1 октября предложения по учреждению международного конкурса песни, исполняемой на русском языке. Ответственными по этому вопросу назначены премьер-министр Михаил Мишустин и советник президента по культуре Владимир Толстой.

В марте во время встречи главы государства с лауреатами премий в области культуры и искусства к Путину обратился пианист Олег Аккуратов. Артист заметил, что сейчас на музыкальных конкурсах преобладают песни на английском языке, и предположил, что в этой сфере не хватает русскоязычных конкурсов. В ответ президент пообещал подумать над этим вопросом, а также попросил коллег в правительстве и в АП представить соответствующие предложения, отметив, что идея проведения русскоязычного песенного конкурса кажется ему важной.