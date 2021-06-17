Капелла Петербурга представила к Евро фотопроект с участием музыкантов и спортсменов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Капелла Санкт-Петербурга представила масштабный фотопроект "Музыка и спорт. Движение в искусстве", в котором музыканты и спортсмены поменялись местами. Выставка, приуроченная к чемпионату Европы по футболу, открылась в четверг во дворе старшейшего музыкального учреждения города, передает корреспондент ТАСС.

"Мы с вами находимся рядом, в соседнем дворе с фан-зоной чемпионата Европы по футболу. Гости Петербурга и горожане, с Большой Конюшенной перемещаясь на Дворцовую [площадь], идут дворами Капеллы. И в окнах Капеллы будут представлены эти работы, где музыканты и спортсмены поменялись местами. На них сфотографированы музыканты в спортивных локациях, на стадионе, и спортсмены - в музыкальных классах, в зале Капеллы", - рассказала журналистам генеральный директор учреждения Ольга Хомова.

Так, спортсмены из футбольного клуба "Зенит", хоккейного клуба "СКА", спортивной федерации бокса, центра художественной гимнастики "Жемчужина" и клуба дзюдо "Турбостроитель" приезжали в Капеллу для фотосессии в исторических интерьерах ведущего концертного зала, а артисты Симфонического оркестра Капеллы отправились на тренировочное поле футболистов, ледовую арену и боксерский ринг.

В числе участников проекта - мастер спорта по боксу, трехкратный чемпион Санкт-Петербурга Павел Сосулин, мастер спорта по дзюдо, двукратная чемпионка первенства России Евдокия Баранова, игроки ФК "Зенит" U-17 Аким Белохонов и Евгений Тоневицкий, мастер спорта международного класса по художественной гимнастике, победительница кубка России 2017 года Елизавета Минихина, артисты Симфонического оркестра Капеллы Иван Мясников, Евгения Клевцова и другие.

Приветствие участникам и организаторам проекта по случаю его открытия направил российский пианист и поклонник футбола Денис Мацуев. "Данная выставка - еще одно доказательство того, что музыка присутствует во всех сферах жизни человека", - говорится в обращении Мацуева. Музыкант также отметил, что проект демонстрирует молодому поколению, что гармоничное развитие личности возможно только путем соединения физической культуры и музыки, классического искусства.

Выставка будет представлена до конца летнего сезона. Ранее сообщалось, что в преддверии Евро-2020 на базе Капеллы был открыт центр аккредитации городских волонтеров чемпионата.

О Капелле

Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга - старейшее в России профессиональное музыкальное учреждение, которое повлияло на развитие всей русской культуры и помогало становлению музыкального искусства и образования. Датой рождения Капеллы принято считать 12 августа 1479 года. В тот день хор Государевых певчих дьяков, основанный великим князем Московским Иваном III, участвовал в службе освящения Успенского собора, первого каменного храма Московского Кремля.