Выставка библейских эскизов Александра Иванова открывается в Третьяковке

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Выставка "Чудеса и проповеди Христа", которая представит около 40 произведений графики Александра Иванова, открывается в пятницу в Государственной Третьяковской галерее. Об этом сообщила директор галереи Зельфира Трегулова.

"Это, действительно, один из самых, наверно, сложных, в чем-то утопических проектов, которые оказались в фокусе внимания этого величайшего художника в последние десятилетия его жизни - с конца 1840-х до 1858 года. В Третьяковской галерее хранится более 700 листов Иванова, связанных с темой евангелиевских сюжетов", - сказала она журналистам.

В пресс-службе музея рассказали, что в "Библейских эскизах" Иванов стремился выразить свои сложные художественно-философские поиски, связанные с вопросами о миссии художника, о роли искусства и его воздействии на нравственное и духовное преобразование мира.

Выставка "Чудеса и проповеди Христа" будет работать с 18 июня по 14 ноября в здании в Лаврушинском переулке. Она посвящена периоду жизни Иисуса, который называют временем его общественного служения. Так, в экспозицию вошли работы на темы крещения, призвания учеников, чудес, в том числе знаменитый шедевр художника - эскиз "Хождение по водам (Христос спасает начавшего тонуть Петра)". Помимо этого, посетители увидят акварельные листы со сценами бесед, пророчеств, проповедей - "Христос и самарянка", "Христос и Никодим", "Проповедь Христа в храме" и другие.

О "храме искусств"

Трегулова пояснила, что блок библейских эскизов предназначался для "храма искусств", или "храма философии", - неосуществленного проекта художника, где он планировал собрать всю духовную историю человечества.

В музее отметили, что, создавая эскизы росписей, Иванов еще не представлял себе ясно ни архитектуру, ни интерьер здания, в котором они могли бы воплотиться. Его облик можно предположить лишь по одному листу в альбоме - чертежу брата художника, архитектора Сергея Иванова "Портик дорического храма", который, вероятно, является проектом фасада. Эскизы дополняет также видеоролик, визуализирующий возможное воплощение замысла Иванова, - интерьер здания с росписями.

Заведующая отделом графики XVIII - начала XX века Ирина Шуманова рассказала, что для музея было достаточно сложно решиться на этот проект, подразумевающий полное переустройство зала, создание зала-трансформера, который можно очень быстро перестраивать для разных выставок Александра Иванова, полной смены освещения. "Важно и то, что наряду с главным творением Иванова, самым большим и знаменитым холстом "Явление Христа народу", выставлены его библейские эскизы, не менее важная часть его жизни и не менее важная часть его художнической миссии", - отметила она.