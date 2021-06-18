Игорь Золотовицкий отмечает 60-летие

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Актер театра и кино, педагог, ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный деятель искусств РФ Игорь Золотовицкий, которому в пятницу исполняется 60 лет, отметит юбилей на праздничном вечере, устроенном в его честь на Основной сцене Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Наталья Витвицкая.

"Сегодня мы будем поздравлять Игоря Яковлевича Золотовицкого с 60-летием. Юбилей мастера Художественный театр и Школа-студия отметят праздничным вечером на Основной сцене МХТ", - сказала Витвицкая. Не раскрывая секретов предстоящего торжества, она добавила, что участниками вечера станут коллеги, друзья, ученики юбиляра, постановку программы осуществил режиссер Михаил Рахлин.

Сам Игорь Золотовицкий, принимая поздравление ТАСС, признался, что не знает содержание посвященной ему программы. "Ничего не знаю, все держится в секрете", - сказал он. "Думаю, что мои коллеги выступят, ученики должны поздравить", - предположил юбиляр.

Свое настроение он назвал "бодрым". "Вчера отыграл спектакль и пребываю в бодром настроении", - заявил Игорь Яковлевич. "Что касается даты, то 60 лет - это нормально. А вот фраза, что разменял седьмой десяток, не нравится. По-моему, это не про меня", - пошутил Золотовицкий.

Он рассказал, что занят в семи спектаклях текущего репертуара МХТ имени Чехова. "Еще я играю в спектакле "Блаженный остров" в театре Et Cetera под руководством Калягина и в спектакле "По По" Евгения Гришковца, который идет в Центральном Доме актера им. А. А. Яблочкиной, где я являюсь директором", - перечислил он.

"Что касается дальнейших планов, то их, как всегда, "громадье", - определил Золотовицкий. "Самая главная цель - построить новое здание Школы-студии МХАТ. Старое нам тесновато. Сейчас начнем работать над проектом", - проинформировал ректор.

Поздравление Калягина

С юбилеем Золотовицкого поздравил председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ, народный артист РСФСР Александр Калягин.

"Игорь Яковлевич Золотовицкий в полном смысле уникальный человек, - сказал Калягин ТАСС. - Его хватает на все, даже поражаешься". "Самое сильное в его натуре - это юмор, сильнейший юмор, богатый юмор, остроумный юмор, образный. Это человек очень творческий, честно говоря, так и надо жить, он живет полной грудью, полным сердцем, широкий во всем. Профессионал, высокий профессионал. Я восхищаюсь им", - оценил Калягин

Он напомнил, что встретился с Золотовицким очень давно, когда тот еще учился в Школе-студии МХАТ. "Я вспоминаю, как мы познакомились, подружились, какие у нас были изумительные друзья во главе с Ромой Козаком. Нас многое объединяет", - констатировал Калягин.

"Мы гримировались в одной гримуборной во МХАТе, на моих глазах выросли дети Игоря. Теперь оба его сына уже взрослые молодые люди, оба стали актерами и режиссерами. Желаю всего самого доброго Игорю и его семье. И еще. Никогда не забуду, что Игорь участвовал в спектакле "Смуглая леди сонетов", которым открывался задуманный мной театр Et Cetera. И до сих пор Золотовицкий играет в нашем театре, так что мы по-прежнему вместе", - заключил Калягин.

О Золотовицком

Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте (Узбекская ССР, ныне Республика Узбекистан) в семье, далекой от искусства. Его отец был железнодорожным механиком, мать работала в сфере торговли.

Как рассказал сам Игорь Золотовицкий, у него "рано обнаружилась склонность к декламации". "И однажды я пришел в драмкружок. Это было особое место. Наша руководитель Ольга Карловна Фиала была невероятным человеком. Меня она подготовила очень серьезно. А главное - внушила уверенность в своих силах. Так что я поехал поступать в Москву, не сомневаясь, что все получится. Но не поступил - поздно приехал, на следующий год я снова рванул в Москву", - поделился актер.

По его словам, в 1979 году его брали в несколько институтов, но он остался в Школе-судии МХАТ, после окончания которой в 1983 году был принят в Московский Художественный театр, где служит уже почти 40 лет. За это время переиграл десятки ролей. Сейчас задействован в семи спектаклях текущего репертуара: "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова, "Дом" по пьесе Евгения Гришковца и Анны Матисон, "Весы" по произведению Евгения Гришковца, "Пьяные" по пьесе Ивана Вырыпаева, "Игра в "Городки" по рассказам Юрия Стоянова, "Офелия боится воды" по трагикомедии Юлии Тупикиной, "Чайка" по пьесе Антона Чехова.

В разные годы также играл в театре-студии "Человек", в Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский), участвовал в постановках столичных театров Et Cetera и Школа современной пьесы, Московского театра под руководством Олега Табакова, комического театра "Квартет И". Также снимается в кино. В общей сложности Золотовицкий снялся в более чем 60 фильмах и сериалах.

С 1989 года, без малого три десятилетия, преподает в Школе-студии МХАТ, а в 2013 году был избран ее ректором. Кроме того, с 2011 года является директором Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной.

Удостоен званий Заслуженный артист РФ (2002) и Заслуженный деятель искусств РФ (2020).