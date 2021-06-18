Выставки школ в области современного искусства открываются в центре "Винзавод"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Центр современного искусства "Винзавод" открывает в пятницу в рамках проекта "Винзавод.Open" шесть выставок студентов учебных заведений в области современного художественного образования. Об этом сообщила президент фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Софья Троценко.

"Проект "Винзавод.Open" в этом году открывается в третий раз. Мы были вынуждены, как и большинство проектов, к сожалению, пропустить прошлый год, но в этом году мы расширили географию. В проекте представлены учебные [заведения] Москвы и Санкт-Петербурга. С учетом того, что мы проходим в третий раз, мы можем видеть изменения, которые происходят в современном искусстве, наблюдать эти тенденции", - сказала она журналистам накануне.

Троценко подчеркнула, что основная цель проекта - представить лучшие школы, обучающие современному искусству, лучшие образовательные стратегии в России сегодня. Выставочный проект объединяет и представляет более 300 новых художников и проектов. Он занимает все выставочные пространства "Винзавода".

Так, в Цехе белого расположилась экспозиция студентов Британской высшей школы дизайна и Московской школы современного искусства под названием "Аксиология обновления". По словам организаторов, экспозиция представляет собой условный склад, где хранятся различного рода ценности. Одни из них имеют отношение к вечным вопросам, другие отражают личный опыт художников. "Наш проект посвящен переоценке ценностей. Наши авторы задаются вопросом, что для них является ценностями сегодня, что они хотели бы взять в будущее", - рассказал куратор проекта Михаил Левин.

В Цехе красного посетители увидят проект "Множество" Школы современного искусства "Свободные мастерские" ММОМА. Здесь представлены работы авторов, пришедших в современное искусство с разными профессиональными бекграундами, выбравших направления, ранее находившиеся вне круга их творческих интересов.

В этом же пространстве находится проект Института База "Перенос, проекция, переработка". Произведения, представленные в проекте, отражают понимание молодым искусством своей современности со всем разнообразием генерируемых артефактов и дискурсов, пояснили авторы. Арт-объекты экспозиции созданы благодаря "методам критической ревизии инструментария современного искусства в условиях новых вызовов".

Проекты в Большом Винохранилище

В Большом Винохранилище размещена выставка "Среда обитания" онлайн-школы "Среда обучения". По задумке авторов, выставка позволит посетителям обнаружить интеллектуальные и творческие связи между студентами, выпускниками и руководителями мастерских, живущих в разных местах от Камчатки до Европы. Таким образом, поверх множества локальных контекстов и различных сред проступает единое коммуникативное пространство, считают организаторы.

С этим проектом соседствует Мастерская режиссуры игрового фильма С. С. Соловьева ВГИК. Студенты покажут коллективный проект "Кружки и корпорации", который посвящен глобальному миру и медиареальности. А Институт современного искусства Иосифа Бакштейна представлен выставкой "Время вещей". Куратор Станислав Шурипа отметил, что проект расположился в большом помещении с собственным характером. "В нашей выставке участвуют студенты двух курсов, это почти 70 человек. В итоге получился лабиринт из примерно 70 миров, самых разных художественных вселенных", - рассказал он.

Выставочную программу дополнит параллельная, которую, помимо школ-участниц, организуют Школа фотографии и мультимедиа им. Родченко, Центр Art&Science Университета ИТМО и фонд "Про Арте". Параллельная программа, как и выставочная продлится до 25 июля. В нее войдут дискуссии и конференции о новых технологиях в искусстве, практиках кураторства, а также экскурсии, спектакли, перформансы.