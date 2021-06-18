Хайнань к 100-летию Компартии Китая представит 180-метровую картину "Красный оттиск веры"

ХАЙКОУ /Китай/, 18 июня. /ТАСС/. Музей провинции Хайнань представит к 100-й годовщине Коммунистической партии Китая (КПК) вниманию общественности уникальную 180-метровую картину "Красный оттиск веры" художника Ли Фушуня. Об этом ТАСС сообщил в пятницу отдел пропаганды парткома города Хайкоу.

По его данным, это длинное картинное полотно высотой в два метра можно будет увидеть на экспозиции, которая откроется 20 июня и продлится до 5 июля. На создание такого масштабного произведения искусства создателю потребовалось 10 лет упорного труда.

Картина написана в стиле традиционной китайской живописи гохуа. На ней изображены 104 сцены, посвященные ключевым моментам в истории компартии и КНР.

100-летие КПК будет отмечаться 1 июля текущего года. В связи с этим центральное правительство и власти регионов Китая запланировали множество культурно-общественных мероприятий.