Организаторы подсчитали убытки от отмены фестиваля "Дикая мята"

"Вообще финансовая емкость фестиваля чисто технически в этом году у нас сократилась, потому что после переноса с прошлого года мы влетели на 18 млн просто на отмене, а сейчас технически потратили 96 млн", - сказал он.

Клюкин добавил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от возможных исков со стороны посетителей фестиваля. "Мы пока не знаем, что делать, потому что для нас это было откровением", - отметил он.

Промоутер "Дикой мяты" также подчеркнул, что купленные на фестиваль билеты можно будет вернуть. "Мы будем что-то с этим делать. <...> На данный момент все деньги от билетов вложены в поле, в артистов", - уточнил он.

Музыкальный фестиваль "Дикая мята", который ежегодно проводится с 2008 года, должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня, но как и все другие запланированные массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия был отменен из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 17 июня, в Тульской области с начала пандемии выявлено 41 129 случаев заражения коронавирусом, в том числе 75 - за последние сутки. Выздоровели 38 485 человек, умерли 2 135 пациентов. С 16 июня предприятиям и организациям региона рекомендовали перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Для снижения рисков распространения коронавируса ввели обязательное использование защитных масок посетителями всех зрелищных мероприятий, даже если они проводятся на открытом воздухе.