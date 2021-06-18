Проект о кинопроизводстве в годы войны откроется в павильоне "Ленфильма" в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Посетители одного из павильонов "Ленфильма" смогут увидеть элементы зданий, макеты техники и другие объекты, рассказывающие об истории кинопроизводства в годы Великой Отечественной войны, в 2022 году. Иммерсивный проект "Пропавшие в кинохронике" расскажет истории сотрудников киностудий, военных корреспондентов, происходивших в разных странах, сообщили в пятницу в пресс-службе "Ленфильма".

"Иммерсивный проект позволит зрителям погрузиться в атмосферу прошлых лет и узнать о том, как снимали кино и запечатлевали историю, боролись и жили в тяжелые для нашей страны годы. В залах разместят выполненные в натуральную величину элементы зданий, макеты техники и фигуры героев. Открытие запланировано на первый квартал 2022 года, работы по созданию начнутся уже в июле этого года", - говорится в сообщении.

Проект реализует мастерская "Невский баталист". Специалисты будут работать с архивами и сотрудниками "Ленфильма". Проект отразит истории работников кинематографа 1930-1940-х годов, что позволит зрителям изучить хронику кинопроизводства того времени через призму личных переживаний героев. "Мы рассчитываем, что проект популяризирует наши военные фильмы. Надеемся, что панорама "Пропавшие в кинохронике" станет одним из культовых объектов на культурной и туристической карте города", - цитирует пресс-служба генерального директора "Ленфильма" Федора Щербакова.

Проект будет реализован с использованием средств президентского гранта на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Это не первая масштабная работа мастерской в Петербурге: предыдущий проект "Память говорит. Дорога через войну" завершился в мае в пространстве "Севкабель Порт", за все время его посетили более 260 тыс. человек.

Киностудия "Ленфильм" ведет историю с 1914 года, когда был основан Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета. Название "Ленфильм" студия получила в 1930-х годах прошлого века. На студии сняты такие фильмы как "Чапаев", трилогия о Максиме, "Гамлет", "Дама с собачкой", "Двадцать дней без войны" и множество других.