Всероссийский Некрасовский праздник поэзии под Ярославлем отменили из-за пандемии

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Всероссийский Некрасовский праздник поэзии, который должен было состояться в литературно-мемориальном музее-заповеднике Н. А. Некрасова "Карабиха" 3 июля, отменяется из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте музея.

"Все мероприятия в рамках 54-го Всероссийского Некрасовского праздника поэзии в Карабихе отменяются. 3 июля экспозиции и выставки музея работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

На праздник поэзии были приглашены писатели, артисты, исследователи, общественные деятели. Одним из гостей праздника должен был стать детский писатель Андрей Усачев. К 200-летию со дня рождения Некрасова в "Карабихе" планировалось открыть фестивальный парк - это современная площадка для проведения областных мероприятий с обустроенной сценой и крытой зрительской зоной на 380 мест.

Крупные массовые мероприятия в Ярославской области отменены до 15 июля. Также предприятиям региона рекомендовано перевести 30% сотрудников на удаленную работу. В области введен запрет на посещение торговых центров детьми в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых. Кроме того, предприятия общепита временно прекратили работу в ночные часы.

Николай Некрасов родился на территории современной Украины. Детство будущего поэта, писателя и публициста прошло под Ярославлем. С его именем в регионе связано много мест: усадьба Некрасовых в Грешневе - родовое гнездо поэта, усадьба Карабиха, школа в селе Аббакумцеве, построенная на средства поэта.

Региональный организационный комитет по подготовке к празднованию 200-летия с рождения Некрасова был создан в Ярославской области в 2017 году. Указом президента РФ празднование 200-летия со дня рождения поэта будет отмечаться в 2021 году на государственном уровне.