Прилепин поддержал решение пригласить Бузову на роль в спектакле МХАТ

ТЮМЕНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Заместитель художественного руководителя МХАТ им. М. Горького Захар Прилепин считает правильным решение пригласить телеведущую Ольгу Бузову на одну из ролей в спектакле театра о Иосифе Сталине "Чудесный грузин", учитывая ее большую молодежную аудиторию в соцсетях.

"Это не моя идея, а [худрука МХАТ] Эдуарда Боякова, она нагнала меня в поездке. Не знаю, как с точки зрения художественной, но с политической точки зрения, конечно же, это правильное решение. Потому что, знаете, 23 млн подписчиков [в Instagram] Бузовой - это наши дети, и мы должны с ними разговаривать", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

При этом Прилепин назвал неразумной резкую критику Бузовой со стороны ряда политиков, охарактеризовав ее как "фарисейство определенной патриотической группировки". "Сначала я наблюдал это [критику] вокруг [рэпера] Моргенштерна несчастного, который, я замечу, беспощадным образом троллит не только "скрепы", но и либеральную общественность. А у нас люди не понимают. Для них это просто зло объективное, какое-то чудовищное. А это не так. С этим можно и нужно разговаривать", - убежден заместитель худрука МХАТ.

В связи с этим он посетовал на наличие "совершенно дикарских людей, которые ничего ни в чем не понимают, смотрят самые убогие сериалы, театр не видели никогда, книгу последний раз читали в школе". "И вот они сейчас бросились бороться с Бузовой", - возмутился Прилепин.

Бузова играет в спектакле роль певицы Беллы Шанталь, которая оказывается шпионкой революционеров и в конечном итоге спасает будущего вождя.

Премьерные показы спектакля Ренаты Сотириади об Иосифе Сталине прошли 11 и 12 июня. Следующие представления запланированы на 17 и 18 сентября. Как заявлял худрук театра, благодаря этому спектаклю МХАТ "хайпанул".