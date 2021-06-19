В Архангельске открылся фестиваль авторской песни "Сияние"

АРХАНГЕЛЬСК, 19 июня. /ТАСС/. Фестиваль авторской песни студенческих отрядов "Сияние" открылся в субботу в Архангельске. Как рассказала ТАСС главный организатор фестиваля Алина Соболева, в нем принимают участие музыканты из 14 регионов страны, которые представят на конкурс 50 песен.

"У нашего фестиваля двойной формат: участники представляют песни как дистанционно, так и очно. У нас будет представлено 50 песен в шести номинациях от участников из 14 регионов от Красноярского края, Югры и Алтая до Санкт-Петербурга и Вологды", - сказала Соболева.

Около 100 музыкантов в Архангельске исполнят свои песни очно, заочных участников 125, жюри будет смотреть видеоролики, которые они прислали. Конкурсная часть фестиваля включает в себя музыкальные композиции по номинациям: авторская песня для соло, дуэтов и коллективов, гимн отряда, отрядный кавер, свободный кавер. В состав экспертного жюри вошли опытные представители студенческих отрядов из разных регионов страны, авторские песни которых завоевали популярность среди бойцов студотрядов России. "Жюри у нас из различных регионов: коллектив WDC Maksonika, это ребята из Санкт-Петербурга, Ольга Шевченко - одна из наших звезд российских студенческих отрядов, она из Алтайского края, - добавила собеседница агентства. - Алексей Журавлев из Томской области, он известен как гитарист и исполнитель песен, из Алтайского края Александр Яровой".

Помимо конкурсной части, на фестивале пройдут концерты экспертов, на котором члены жюри исполнят свои песни. "Это будут мастер-классы, как написать песню, чтобы она стала хитом", - отметила Соболева. По результатам смотра будет организована студийная запись песен победителей.