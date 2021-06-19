СМИ: Ллойд Уэббер отказался открыть театры в Британии до снятия коронавирусных ограничений

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер отказался от идеи полностью открыть свои театры в Великобритании до снятия коронавирусных ограничений в стране. Об этом в субботу сообщила газета Daily Telegraph .

По информации издания, антрепренер нескольких британских площадок пошел на такой шаг после предупреждений о том, что в таком случае административные штрафы в сотни фунтов могут быть выписаны всем сотрудникам его театров, а также зрителям.

"Согласно мнению старшего юриста, если бы мы открылись при заполняемости в 100%, очень вероятно, что каждый человек из моего актерского состав, команды и оркестра, а также вспомогательного персонала на сцене и за кулисами мог бы быть оштрафован на сумму в £500 (чуть более 50 тыс. рублей), чем я не могу рисковать", - приводит издание заявление композитора.

Ранее деятель искусства, прославившийся на весь мир такими музыкальными постановками, как "Призрак оперы" (1986) и "Иисус Христос - суперзвезда" (1970), пообещал открыть все свои театры 21 июня, даже если ограничения продолжат действовать. Тогда он заверил всех, что не побоится даже ареста.

Однако в начале этой недели премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что снятие ограничение будет отложено на месяц, до 19 июля. В связи с этим Уэббер подтвердил, что из всех его постановок на ближайшее время запланирован только предпремьерный показ нового мюзикла "Золушка". Он пройдет в театре Джиллиан Линн в Лондоне 25 июня с соблюдением всех мер безопасности.

"Как [и остальные] театры и концертные площадки по всей стране, это, к сожалению, произойдет с учетом неправомерно установленной правительством заполняемости в 50%, а не 100%, чего мы так сильно желали", - сообщил композитор.

Помощь правительства

Согласно действующим с 17 мая нормам, развлекательные заведения в стране должны действовать при заполняемости не более 50%, но в любом случае пускать не более 1 тыс. зрителей. Многие руководители театров посчитали, что открывать свои площадки в таких условиях просто нерентабельно, и приняли решение дождаться дня, когда все ограничения будут окончательно сняты.

В своем обращении к зрителям Уэббер заявил, что отказывается от участия в тестовой программе правительства Соединенного Королевства, которая позволила бы ему заполнить зрительный зал на показ "Золушки" больше, чем на половину.

"Я подтверждаю, что не могу и не буду принимать участия в очередной программе правительства по открытию театров, что мне предложил премьер-министр в понедельник. Для меня предельно ясно, что я смог бы участвовать только при условии, что другие [театры] смогли бы быть в нее включены, а также остальная часть индустрии", - сказал композитор.

Пилотная программа применяется к массовым, прежде всего спортивным мероприятиям, и позволят проводить их при более высокой заполняемости. В предстоящие четыре недели подобным образом будут организованы некоторые матчи чемпионата Европы по футболу и теннисный Уимблдонский турнир, которые пройдут в Лондоне.

Как отмечали британские СМИ, ежемесячное содержание шести закрытых театров, где идут постановки Уэббера, обходится ему в £1 млн ($1,41 млн).

Ситуация с пандемией

Главной причиной для отсрочки так называемого дня свободы стал стремительный рост числа новых случаев заражения индийским вариантом коронавируса (штамм "Дельта" по новой классификации ВОЗ). К настоящему моменту данный штамм, отличающийся повышенной заразностью, стал в королевстве доминирующим и выявляется более чем у 99% инфицированных.

О композиторе

Эндрю Ллойд Уэббер родился 22 марта 1948 года в районе Кенсингтон в Лондоне в семье музыкантов.

Композитор создал множество мюзиклов, которые с неизменным успехом шли в театрах Вест-Энда в Лондоне, на Бродвее в Нью-Йорке и в других странах. В числе наиболее популярных остаются "Кошки" (1981), "Звездный экспресс" (1984), "Призрак Оперы". Всемирную популярность Уэбберу принесла написанная им в 1970 года рок-опера о последних днях жизни Христа "Иисус Христос суперзвезда", ставшая культовым произведением для своего времени.

В настоящее время композитор является владельцем семи театров в Уэст-энде, культурном центре Лондона. По данным британской прессы, 2018 году его состояние оценивалось в $1,2 млрд.