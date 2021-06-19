Фестиваль сериалов "Пилот" в Иваново перенесли из-за эпидемиологической ситуации

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Третий российский фестиваль сериалов "Пилот", который должен был состояться 25-27 июня, перенесут на более поздний срок из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба смотра в субботу.

"Считаю решение о переносе абсолютно правильным и своевременным. Да, все мы очень ждали этот фестиваль с такой насыщенной и сильной программой и очень хотели снова все встретиться и устроить настоящий праздник киноиндустрии. Но сейчас нужно подумать прежде всего о здоровье, поэтому немного сдвинем наш праздник и обязательно проведем его тогда, когда это точно будет безопасно", - сказал президент фестиваля "Пилот", кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский, чьи слова привели в пресс-службе.

Фестиваль должен был пройти в Иваново 25-27 июня, но его решили перенести до улучшения эпидемиологической ситуации. В пресс-службе подчеркнули, что проведение смотра было согласовано Роспотребнадзором, учитывая высокие стандарты безопасности, включая ежедневное экспресс-тестирование всех участников.

"Вместе с тем дирекция фестиваля считает, что с учетом распространения нового штамма вируса невозможно подвергать опасности жизни и здоровье жителей региона и участников, а также гостей фестиваля", - пояснили организаторы.

Фестиваль "Пилот", который позволяет авторам представить проекты ведущим экспертам и игрокам рынка, существует с 2018 года. Это единственный в России смотр новых телесериалов, а также площадка для общения создателей и лидеров индустрии. Его президентом является Тодоровский, генпродюсером выступает Светлана Дрыга, программным директором - Егор Москвитин.

В основной конкурс этого года включили 15 российских премьер, в том числе, проекты Клима Шипенко, Евгения Стычкина, Вадима Перельмана, Авдотьи Смирновой, Оксаны Карас и других режиссеров. Жюри смотра возглавил актер театра и кино Юрий Стоянов.