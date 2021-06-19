Фильм "Маньчжурский тигр" из Китая получил главную награду Шанхайского кинофестиваля

ШАНХАЙ, 19 июня. /ТАСС/. Лучшим фильмом основной конкурсной программы в разделе полнометражных картин Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF) этом году была признана работа "Маньчжурский тигр" (Manchurian Tiger, 2020 год) китайского режиссера Гэн Цзюня. Об этом было объявлено в субботу на церемонии награждения, которая состоялась в Шанхайском большом театре.

Российская драма "Совесть" режиссера Алексея Козлова при этом получила награды сразу в двух номинациях. Фильм был признан на киносмотре лучшим в номинациях "Лучший сценарий" и "Лучшая операторская работа". В этом году в главный раздел полнометражных фильмов была также номинирована российская картина "Чувствовать" Виталия Салтыкова. Еще одна работа из России "Зарница" режиссера Алены Шевченко попала в конкурсный раздел короткометражных фильмов. Фильм "Совесть", по решению жюри, удостоился также отдельной награды за вклад в искусство.

Основная конкурсная программа кинофестиваля "Золотой кубок" (Golden Goblet Award) состоит из таких разделов, как полнометражные фильмы, анимационное кино, документальные работы и короткометражные фильмы. Наградами в различных номинациях на завершившемся кинофестивале также были отмечены работы из Малайзии, Ирана, Польши, Мексики, Чехии и Франции.

В этом году во время кинофестиваля, который начался 11 июня, зрители получили возможность посмотреть порядка 400 фильмов в 40 отобранных для показов кинотеатрах по всему мегаполису. Впервые в истории киносмотра часть работ была продемонстрирована в шести кинотеатрах в соседних восточных провинциях Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой. Кинофестиваль в этом году, как и в прошлом, прошел без участие гостей из-за границы, что связано с действующим режимом пересечения границы в условиях распространения коронавируса. В качестве площадки для международных обменов организаторы предусмотрели форматы встреч в режиме онлайн.

SIFF

Шанхайский международный кинофестиваль организуется с 1993 года. В его жюри в разное время были Оливер Стоун, Карен Шахназаров и другие кинематографисты. SIFF давно перестал быть региональным мероприятием. На него съезжаются многие знаменитости не только азиатского, но и мирового кинематографа. Фестиваль за годы своей работы стал свидетелем развития киноиндустрии Китая, а также превратился в площадку международного обмена и культурного сотрудничества.

Прошлогодний кинофестиваль был скромнее по своим масштабам и содержанию. Несмотря на то, что работы для конкурсной программы отобрали во всех разделах, но награды присуждены не были. Не состоялся из-за COVID-19 и проход участников по ковровой дорожке.

Российские киноработы в последние годы традиционно принимают участие в конкурсной программе Шанхайского международного кинофестиваля. В 2019 году фильм Павла Лунгина "Братство" получил награду в номинации "Лучший сценарий", а в 2017 году сразу двух "Золотых кубков" в номинациях "Лучшая операторская работа" и "Лучший сценарий" удостоился фильм режиссера Ивана Болотникова "Хармс".