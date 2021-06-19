В Майкопе открылся фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Звездочки Адыгеи"

МАЙКОП, 19 июня. /ТАСС/. Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского художественного творчества "Звездочки Адыгеи" торжественно открылся в субботу в концертном зале "Нальмэс" в Майкопе. Его участниками стали около 500 одаренных детей из России и 14 стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщила ТАСС замдиректора Центра народной культуры республики Фатима Анчек.

"Наш международный фестиваль "Звездочки Адыгеи" объединил в этом году около 500 талантливых детей из южных регионов России и 14 зарубежных стран. Их география удивляет, это Турция, США, Германия, Израиль, Молдова, Румыния, Болгария, Армения, Белоруссия, Казахстана. Впервые - Эстония, Италия, Северная Македония и Финляндия. Из-за пандемии для участников из зарубежных стран фестиваль-конкурс состоится в заочном формате на основе предоставленных видеоматериалов, для участников из регионов Российской Федерации - в очном формате", - сказала она.

Фестиваль открылся флешмобом и выставкой творческих работ, затем начались конкурсные прослушивания. Возраст участников, которые представят в проекте свою национальную культуру, мастерство и любовь к искусству, - от 6 до 22 лет. Творческие коллективы и отдельные исполнители выступят в номинациях "вокал", "инструментальный жанр", "хореография", "художественное слово", их работы будут оценивать эксперты-профессионалы.

Очных участников из Дагестана, Карачаево-Черкесии, Крыма, Кубани и Ставрополья ждут мастер-классы, творческие встречи и обширная культурная программа. 21 июня, в последний день фестиваля, ребята выступят перед гостями региона на территории туристического комплекса "Руфабго" в горах республики, где познакомятся с рекреационными достопримечательностями", отметила замдиректора Центра народной культуры.

"Лучший исполнитель будет награжден Гран-при, сумма которого составит 50 тыс. рублей. В минувшем году его получила 11-летняя черкешенка из Иордании Иман Биша, покорившая своим голосом тысячи поклонников, среди которых - и король Иордании Абдалла II. Победителей и участников наградят дипломами, кубками, призами, сувенирной продукцией с символикой Адыгеи и фестиваля", - добавила собеседница агентства.

Фестиваль-конкурс "Звездочки Адыгеи" проводится с 1997 года. В течение 24 лет он превратился в престижный масштабный проект, который из республиканского вырос в международный детско-юношеский форум и стал началом для профессионального роста тысяч одаренных детей и молодежи. Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства культуры РФ в рамках реализации федерального проекта "Творческие люди" (нацпроект "Культура"), госпрограммы Адыгеи "Развитие культуры", в рамках мероприятий, посвященных празднованию 100-летия государственности Республики Адыгея.