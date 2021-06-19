Работу Кандинского "Импровизация 7" представили на выставке одной картины в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея совместно с Кафедральным собором на острове им. Иммануила Канта представили работу русского художника-абстракциониста Василия Кандинского "Импровизация 7" в Калининграде в рамках совместного проекта "Выставка одной картины". Экспозиция будет работать в течение месяца, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе калининградского собора.

"Картина прибыла в Калининград из собрания Государственной Третьяковской галереи. Выставка, которая открылась сегодня, будет работать до 19 июля. "Импровизация 7" Кандинского - уже третья картина из собрания Государственной Третьяковской галереи, представленная в Калининграде в рамках проекта "Выставка одной картины", который реализуется с 2018 года", - сказали в пресс-службе.

Первым произведением, представленным в рамках проекта в Кафедральном соборе на острове им. Иммануила Канта в 2018 году, была картина "Московский дворик" Василия Поленова. В 2019 году в Калининграде представили картину Константина Коровина "Открытое окно. Портрет дочерей Ф. И. Шаляпина". Каждая выставка одной картины сопровождается специально подобранной музыкальной программой. Картина Кандинского "звучит" в сопровождении органа и фортепьяно - премьеры произведения лауреата международных конкурсов, органистки и композитора Екатерины Мельниковой, написанного к проекту. Партию фортепьяно исполнит внучатый племянник Василия Кандинского, выпускник Московской консерватории и Лондонской королевской академии музыки, Михаил Кандинский, живущий в Японии и прилетевший в Калининград для участия в проекте. Орган - Екатерина Мельникова.

Главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Короткова отметила, что в калининградском Кафедральном соборе созданы все условия необходимые для экспонирования шедевров изобразительного искусства и положительно оценила проект, предложенный им. "Действительно мы делаем это в третий раз и нам очень нравится наше сотрудничество с музеем в Кафедральном соборе", - сказала она, отметив, что каждый раз проект демонстрирует идеальное сочетание музыки и изобразительного искусства. Она отметила, что представление Кандинского в средневековом калининградском соборе - это особая энергетика. "Я думаю, что все почувствуют это огромное резональное воздействие живописи Кандинского на душу каждого человека. Я думаю, что <...> у каждого будет переживание собственного эмоционального опыта восприятия этой картины", - сказала Короткова, добавив, что галерея будет продолжать сотрудничество с калининградским Кафедральным собором.

Министр культуры и туризма области Андрей Ермак в свою очередь заметил, что проект "Выставка одной картины" является одним из самых ярких в культурной жизни Калининградской области. "Здесь мы видим очень хороший пример гармоничного взаимодействия - это в чистом виде гармония музыки и живописи и именно поэтому этот проект так любим калининградцами", - сказал он.

О художнике и соборе

Василий Васильевич Кандинский (1866-1944) - русский художник и теоретик изобразительного искусства, стоявший у истоков абстракционизма. Один из основателей в начале XX века в Германии творческого объединения представителей экспрессионизма "Синий всадник". Картина "Импровизация 7" (1910 год, холст, масло) - один из примеров его творчества.

Точная дата начала строительства Кенигсберского кафедрального собора на острове им. Иммануила Канта (ранее Кнайпхоф на реке Преголя в центральной части Калининграда), где проходит выставка картины художника, неизвестна. Первое упоминание о нем в документах относится к 13 сентября 1333 года. В настоящее время он открыт для посещений. В соборе установлен самый большой по количеству регистров в России и Европе орган последнего поколения. на трех этажах развернуты экспозиции, рассказывающие об истории Кенигсберга и острова Кнайпхоф, жизни Иммануила Канта, который похоронен у его стен, и истории самого собора.