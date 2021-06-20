Московский театр "Et Cetera" бесплатно сыграет спектакль для медработников

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Московский театр "Et Cetera" под руководством народного артиста РСФСР Александра Калягина в воскресенье бесплатно сыграет для медицинских работников спектакль "Комедия ошибок" по пьесе Уильяма Шекспира. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Татьяна Никольская.

"Сегодня, в День медицинского работника, Московский театр "Et Cetera" пригласил на свой спектакль московских врачей. Мы особенно благодарны всем, кто уже полтора года, не зная отдыха, беззаветно и самоотверженно борются за наши жизни. Они защищают нас и наших близких, будучи героями, они лишены пафоса. Мы видим их уставшие лица только тогда, когда с экранов телевизора они призывают нас к здравомыслию", - сказала пресс-атташе "Et Cetera".

По ее словам, в День медицинского работника театру "очень хотелось устроить праздник для всех, кто причастен к этому профессиональному празднику". "Специально для них сегодня мы сыграем спектакль "Комедия ошибок". Мы выбрали веселую комедию Шекспира, блистательно поставленную Робертом Стуруа и блистательно сыгранную ведущими артистами театра", - отметила собеседница агентства.

Она выразила надежду, что "веселый спектакль увлечет зрителей в мир смешных курьезов и нелепых превращений, заставит посмеяться и сбросить хотя бы на два часа тяжелейшую ношу своей ответственности". "Мы пригласили врачей из Клинической больницы №1 (Волынская) Управления делами президента РФ и НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского", - уточнила Никольская.

"Кроме того, нашу акцию поддержал и департамент здравоохранения Москвы, и на чествовании медицинских работников среди всех наград и премий будут и наши приглашения в театр", - добавила пресс-атташе "Et Cetera".