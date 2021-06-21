Музей Хайнаня представил к 100-летию КПК 180-метровую экспозицию "Красный оттиск веры"

ХАЙКОУ /Китай/, 21 июня. /ТАСС/. Музей провинции Хайнань представил к 100-летию Коммунистической партии Китая (КПК) экспозицию "Красный оттиск веры", состоящую из 104 картин, посвященных ключевым моментам в истории компартии и КНР. Как сообщил информационный портал "Наньхайван", автором работы является заместитель председателя ассоциации работников культуры и искусства Хайнаня, художник Ли Фушунь.

Как указывается в материале, для создания произведения высотой 2 м и длиной 180 м автору понадобилось 10 лет. Чтобы наиболее точно воспроизвести исторические события, Ли Фушунь проехал свыше 100 тыс. км и посетил практически все регионы КНР.

Торжественная церемония открытия выставки состоялась 20 июня в музее Хайнаня, расположенном в административном центре провинции, городе Хайкоу. Экспозиция будет открыта до 5 июля. Как сообщил "Наньхайван", затем "Красный оттиск веры" будет представлен в таких городах, как Наньчан, Пекин, Шанхай, Цзуньи, Яньань и других.

100-летие КПК будет отмечаться в июле текущего года. В этой связи в стране состоится множество культурно-общественных мероприятий.