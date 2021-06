Продюсерский центр Спилберга договорился о выпуске фильмов на платформе Netflix

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Продюсерский центр режиссера Стивена Спилберга заключил контракт на производство фильмов для стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщил в понедельник журнал Variety со ссылкой на заявление режиссера.

Издание отмечает, что, по условиям сделки, компания Amblin Partners, сооснователем и председателем совета директоров которой является режиссер, будет выпускать для Netflix по меньшей мере две полнометражных картины в год. Не исключено, что в работе над некоторыми из них будет вести работу сам Спилберг.

Подразумевается, что Netflix по крайней мере частично будет финансировать их производство. "Вэрайети" не уточняет сумму и сроки действия сделки между Amblin Partners и стриминговым сервисом.

Спилберг в своем заявлении подчеркнул, что выход фильмов его компании на платформе Netflix "предоставляет возможности для рассказа новых историй и открывает зрителям новые пути" к знакомству с ними. "Построенная ими [Netflix] всемирная платформа более чем с 200 млн подписчиков говорит сама за себя", - указал в свою очередь генеральный директор продюсерского центра Джефф Смолл.

Variety отмечает, что ранее на площадке Netflix была выпущена картина "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7, 2020) производства Amblin Partners, номинированная на "Оскар" в шести категориях. Кроме того, компании в данный момент совместно ведут подготовку к съемкам фильма "Маэстро" (Maestro) о композиторе и дирижере Леонарде Бернстайне, режиссером которого выступит Брэдли Купер.