Оркестр Петербургской филармонии исполнит в день начала войны Седьмую симфонию Шостаковича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Седьмая (Ленинградская) симфония Дмитрия Шостаковича, посвященная героизму горожан перед лицом фашистского нашествия, прозвучит во вторник, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в исполнении Академического симфонического оркестра филармонии. Именно этот коллектив в августе 1942 года исполнил блокадную премьеру симфонии, что вошло в число героических событий 900-дневной блокады Ленинграда.

"Легендарную блокадную премьеру Ленинградской симфонии Шостаковича 9 августа 1942 года в Большом зале филармонии осуществил под управлением Карла Элиасберга симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета, ныне - Академический симфонический оркестр филармонии. 22 июня этот же коллектив в том же зале исполнит Седьмую симфонию Шостаковича под управлением Владимира Альтшулера. Эта программа завершит исторический цикл концертов, посвященный 90-летию Академического симфонического оркестра", - рассказали ТАСС в пресс-службе филармонии.

В этот вечер также пройдет чествование музыкантов оркестра как еще одно событие проходящего здесь фестиваля "Музыкальная коллекция".

Цикл, посвященный 90-летию Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии, объединил программы, звучавшие в Большом зале филармонии под управлением дирижеров, в разные годы возглавлявших оркестр, - Карла Элиасберга, Николая Рабиновича, Арвида Янсонса, Александра Дмитриева. В этих программах приняли участие дирижеры Владимир Федосеев, Василий Синайский, Николай Алексеев.