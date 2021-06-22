Главной темой фестиваля "Мир знаний" в Петербурге станет исследование космоса

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Фестиваль научно-популярных и образовательных фильмов "Мир знаний" пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 5 декабря 2021 года. Его главной темой станет исследование космоса. Об этом сообщила пресс-служба Киностудии имени Горького во вторник.

"Наука и технологии обеспечивают развитие страны и всего мира. Важно рассказывать о науке всеми доступными способами - заражать наших молодых людей современными научными идеями, наглядно демонстрировать новый уровень жизни, которого благодаря науке можно достичь уже в ближайшим будущем. Реально помочь в этом может актуальное кино, современные научно-популярные фильмы и большой открытый фестиваль. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы сделать "Мир знаний" крупной площадкой для междисциплинарного диалога и популяризации науки", - отметила генеральный директор студии Юлиана Слащева, которую процитировали в пресс-службе.

Фестиваль, который существует с 2006 года, пройдет с 1 по 5 декабря в 16-й раз. Организацией мероприятия занимается Киностудия имени Горького при поддержке Минкультуры РФ. Попечительский совет смотра возглавляет президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук - с 2021 года организация станет научным партнером фестиваля.

"Нам нужно повысить у россиян общий уровень знаний, развить у них интерес к науке. А еще - помочь реализоваться тем, кто хочет и умеет рассказывать о науке - а для того, чтобы просто и доходчиво говорить о сложном, нужен талант и глубокое понимание темы. Однако наша главная миссия - просветительство. Мы были и должны быть самой просвещенной нацией, самой грамотной, самой читающей. Именно в этом наша сверхзадача", - подчеркнул глава попечительского совета на первом заседании.

Главной темой "Мира знаний" станет исследование космоса. Организаторы собираются провести круглый стол "Популяризация науки в XXI веке: миссия кинематографа" с участием ведущих ученых и известных деятелей культуры, а также первую "Биржу проектов" с крупными инвесторами. Кроме того, планируют создать интеллектуальный клуб "Мир знаний" для молодых ученых, популяризаторов науки, режиссеров и продюсеров научно-популярного кино. Программным директором смотра выступает Константин Шавловский.