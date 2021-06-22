В Хабаровске создадут новое здание художественного музея по дальневосточной концессии

ХАБАРОВСК, 22 июня. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики поможет властям Хабаровского края применить механизм государственно-частного партнерства "Дальневосточная концессия" при создании нового здания Дальневосточного художественного музея в Хабаровске. Об этом во вторник сообщил журналистам глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Мы в рамках нашего проекта "Дальневосточная концессия" работаем вместе с краем для того, чтобы одним из первых концессионных проектов стал проект по созданию нового художественного музея, который был бы достойным хранилищем произведений искусства, которыми Хабаровский край богат, ну и стал бы мощным туристическим магнитом. В течение полугода мы точно примем решение, сформируем финансовую модель", - сказал Чекунков.

Он подчеркнул, что в запасниках музея находится в десять раз больше произведений искусства и исторических артефактов, чем представлено на выставках, при этом хранятся они в плохих условиях.

Дальневосточный художественный музей - крупнейший музей изобразительного искусства на Дальнем Востоке, открывшийся в Хабаровске в 1931 году. В 1930-е годы фонд учреждения пополнялся поступлениями из Музея нового западного искусства, Третьяковской галереи, Исторического музея, Русского музея, Эрмитажа. Сейчас собрание насчитывает более 15 тыс. уникальных работ.

Усовершенствованный механизм государственно-частного партнерства (ГЧП), который Минвостокразвития РФ назвало арктической и дальневосточной концессиями, будет направлен на возведение объектов инфраструктуры и затронет интересы всех участников: государства, пользователей инфраструктуры и общества. В частности, новый механизм ГЧП задействуют при газификации Камчатки, а также для строительства инфраструктуры при освоении Баимской рудной зоны в Чукотском автономном округе и месторождения меди Удокан на севере Забайкалья.