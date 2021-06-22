Съемки фильма "Нюрнберг" планируется завершить к сентябрю

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Режиссер Николай Лебедев планирует завершить съемки остросюжетного фильма "Нюрнберг" к концу лета. Об этом он рассказал журналистам на съемочной площадке картины во вторник.

"Пока речь идет о том, чтобы к сентябрю закончить съемки. В Нюрнберге мы должны снимать Дворец правосудия, интерьер тюрьмы, где содержались нацистские преступники", - рассказал Лебедев, отвечая на вопрос ТАСС.

Первый этап съемок проходил весной в Чехии, на данный момент команда фильма работает в Москве на студии "Мосфильм". В одном из павильонов построили точную копию легендарного "Зала 600" нюрнбергского Дворца правосудия, где проходили заседания Международного военного трибунала в 1945-1946 годах.

Сценарий написан по мотивам романа "На веки вечные" известного юриста и историка Александра Звягинцева, который посвятил более 40 лет изучению Нюрнбергского процесса. Роли в картине исполнят Сергей Безруков, Евгений Миронов, а также иностранные артисты из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании и других стран.

Режиссер выразил надежду, что герои фильма будут близки аудитории. "Наши герои столкнулись с невероятной катастрофой, так или иначе у каждого из нас происходит это в жизни. Как сохранить себя, как сохранить свое достоинство и порядочность в непростых ситуациях, как двигаться вперед, когда кажется, что все уже рухнуло, - это то, что меня всегда волновало и волнует, и мне кажется, что этот материал, исходя из самих событий, которые тогда происходили, позволяет рассказать историю очень эмоциональную, которая окажется близка каждому", - поделился Лебедев.