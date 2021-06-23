Большой театр по-новому поставил оперу Чайковского "Мазепа"

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Опера Петра Чайковского "Мазепа" возвращается на Историческую сцену Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) в современной трактовке дирижера Тугана Сохиева, режиссера Евгения Писарева и сценографа Зиновия Марголина. Премьерные показы нового спектакля пройдут 23-27 июня, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"С сегодняшнего дня по 27 июня на Исторической сцене Большого театра будет идти серия премьерных показов новой версии оперы Петра Ильича Чайковского "Мазепа". Это один из главных проектов текущего 245-го сезона. Авторами грандиозного трехактного спектакля стали главный дирижер-музыкальный руководитель ГАБТ Туган Сохиев и известный театральный режиссер Евгений Писарев, который прежде на Новой сцене Большого поставил оперу "Свадьба Фигаро" Моцарта и "Севильский цирюльник" Россини", - сказала Новикова.

По ее словам, в постановочную группу вошли также сценограф Зиновий Марголин, неоднократно работавший в ГАБТ и, в частности, оформлявший спектакли Евгения Писарева; художник по пластике Албертc Альбертс, художник по костюмам Ольга Шаишмелашвили, художник по свету Дамир Исмагилов.

"Новая постановка "Мазепы" собрала выдающийся состав исполнителей. В главных партиях заняты ведущие солисты оперной труппы театра и приглашенные артисты. Это Эльчин Азизов, Желько Лучич (Мазепа); Денис Макаров, Станислав Трофимов (Кочубей); Агунда Кулаева, Елена Манистина (Любовь); Анна Нечаева, Анна Шаповалова (Мария); Дмитро Попов, Олег Долгов (Андрей); Александр Бородин, Николай Казанский, Валерий Гильманов (Орлик); Роман Муравицкий, Илья Селиванов, Александр Чернов (Искра); Иван Максимейко, Максим Пастер (Пьяный казак)", - перечислила пресс-атташе.

Об опере

Новикова напомнила, что опера "Мазепа" была написана Чайковским на либретто Виктора Буренина по поэме А. С. Пушкина "Полтава". "Опера сочинялась с лета 1881 года до конца апреля 1883 года", - уточнила она.

"Впервые на сцене Большого театра опера "Мазепа" была поставлена в 1884 году. В дальнейшем в репертуаре театра постоянно возникали разные сценические версии этого произведения - в 1934, 1949, 1966, 1986 годах", - продолжила исторический экскурс собеседница агентства.

Она пояснила, что присутствие "Мазепы" на сцене Большого закономерно - опера написана в расчете на большие голоса и невероятно сложна для певцов. Так, заглавную партию в разные годы исполняли Пантелеймон Норцов, Алексей Иванов, Павел Лисициан, Юрий Мазурок, в партии Марии выходили Ксения Держинская, Тамара Милашкина и Нина Раутио, в роли Кочубея - Иван Петров, Артур Эйзен и Евгений Нестеренко, Любови - Надежда Обухова, Вера Давыдова, Ирина Архипова, Андрея - Георгий Нэлепп и Владимир Атлантов.

"Уже в начале ХХI века на Исторической сцене театра постановка была осуществлена Робертом Стуруа в декорациях Георгия Алекси-Месхишвили, последний спектакль прошел 29 марта 2005 года. Спустя 15 лет, в марте 2020 года хор, оркестр и солисты Большого театра под руководством Тугана Сохиева представили оперу "Мазепа" в концертном исполнении. Теперь в афише театра вновь появится сценическая версия шедевра Чайковского", - констатировала пресс-атташе ГАБТ.

Мнение дирижера

Перед премьерой своим мнением о новом спектакле поделился с журналистами дирижер-постановщик Туган Сохиев.

"Несмотря на трудности текущего сезона, связанные со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и в мире, нам каким-то замечательным образом удалось это преодолеть. В прошлом году мы отмечали 180-летие Чайковского, а в этом году возвращаем на сцену Большого театра одну из самых знаковых, самых важных для его композиторского творчества оперу "Мазепа", - сказал маэстро.

Он признал, что "эта опера на протяжении всей своей сценической жизни по-разному находила отклик у зрителя". "Сегодня еще одна попытка эту замечательную, большую русскую оперу великого русского композитора вывести на подмостки Большого театра. И сегодня мы пытались рассказать эту историю так, как нам кажется, сегодняшний зритель смог бы современно и очень сочувственно услышать и увидеть ее", - сформулировал цель спектакля дирижер.

"Безусловно, прежде всего мы должны донести историю, которую Петр Ильич почерпнул у Пушкина. Чайковский находился тогда в переходном периоде, чего-то не хватало молодому композитору, чтобы донести до зрителя драматические и драматургические акценты. И мы попытались помочь Чайковскому и вновь выводим на сцену Большого театра эту замечательную партитуру", - пояснил маэстро.

По его словам, "Евгений Писарев - это режиссер, который "не первый день в опере". "Человек, который с большим уважением относится к музыке, и особенно к Чайковскому", - оценил Сохиев. "У нас сошлись ощущения, как сегодня нужно рассказать эту историю. Безусловно, не трогая музыкальной линии, которую мы не можем менять", - добавил он.

Концепция режиссера

Со своей стороны, Евгений Писарев признался журналистам, что в какой-то степени чувствует себя дебютантом.

"Несмотря на то, что это моя третья постановка в Большом театре, она в какой-то степени для меня дебютная, потому что до этого я работал только с итальянской оперой-буффа. На русском языке я никогда опер не ставил. К тому же и Историческая сцена - это другая степень проверки", - отметил режиссер.

Жанр созданного спектакля он определил как "большой оперный блокбастер". "В моей работе мне, конечно, очень помогает то, что рядом со мной мой постоянный соавтор - художник-постановщик Зиновий Марголин. Все вокруг меня утверждали, что "Мазепа" - это опера про любовь. Но пообщавшись с Зиновием, мы поняли, что про любовь можно будет рассказать только если говорить про войну. Даже в военно-патриотической опере "Мазепа" у Чайковского много сентиментальной музыки, но война является необходимым контекстом этой истории, этой территории", - убежден автор постановки.

"Поэтому война присутствует в спектакле всегда, даже когда идут локальные лирические темы, - продолжил режиссер. - И тогда пришла мысль протянуть это через все времена. Как это показать на сцене? У нас все будет достаточно конкретно: Полтавский бой - 1709 год, Гражданская война - двадцатые годы двадцатого века, Вторая мировая война и наши дни. Трагические военные страницы этой земли". "Мне кажется, это позволит уйти от какого-то вульгарного переноса истории. Ведь и Кочубей, и Мазепа - все это реальные персонажи. Это нельзя игнорировать. Я не боюсь того, что кому-то может показаться, что это три спектакля в одном. Все действие соединено через какие-то вещи, какие-то детали, которые переходят из одного времени в другое", - пояснил режиссер.

От имени заглавного героя

На премьерном спектакле 23 июня партию Мазепы впервые в Большом театре исполнит сербский певец, звезда мировой оперной сцены Желько Лучич. "Он выступает в спектаклях Метрополитен-оперы, "Ковент Гардена", "Ла Скала", Венской и Баварской государственных опер; в Большом участвовал в торжественном концерте к 90-летию со дня рождения Галины Вишневской в 2016 году", - представила журналистам последнего участника предпремьерного брифинга пресс-атташе ГАБТ.

"Я очень счастлив и в восторге от того, что я здесь сейчас нахожусь, - сказал артист. - Два месяца назад мне пришло приглашение от Большого театра принять участие в этой постановке, и, конечно, я был очень рад, потому что мне так важно работать в этом потрясающем театре".

По поводу постановки певец не сомневается, что "спектакль понравится зрителям". "Я знаю, о чем я говорю, потому что это такая постановка и так опера представлена, как должна быть представлена. Я называю это классическим традиционным режиссерским подходом. Хочу сказать, что для меня огромное удовольствие работать с режиссером этого спектакля Евгением Писаревым и маэстро Туганом Сохиевым, я работаю с ними впервые, для меня все происходит впервые. Я в Москве и в Большом театре впервые. Хочу сказать, что не ожидал, что буду так позитивно впечатлен той работой, которая здесь происходит. Я очень полюбил Москву, мне очень нравится Россия. Здесь очень много моих друзей. С русскими певцами я пою по всему миру. И мы называем друг друга братьями, и братьями мы являемся", - заявил Желько Лучич.

"Что касается роли Мазепы, то я включу ее в свой репертуар. Если когда-нибудь мне выпадет шанс ее исполнить, я с удовольствием буду петь эту партию", - заключил артист.