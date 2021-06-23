Российские фильмы увидят в более чем 20 странах благодаря кинорынку Key Buyers Event

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Фильмы и сериалы российских компаний, зарегистрированных в Москве, увидят более чем в 20 странах мира благодаря кинорынку Key Buyers Event. Об этом сообщила в среду ТАСС вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

В столице подвели итоги международного онлайн-рынка аудиовизуального контента Key Buyers Event: digital, который проводился с 8 по 13 июня на специально созданной цифровой платформе. В этом году он собрал 1,6 тыс. участников из десятков стран мира, объединив крупнейших игроков, включая Netflix, Apple, BBC Studios. Форум организовала компания "Роскино" при поддержке Министерства культуры России и правительства Москвы.

"В онлайн-рынке участвовали почти 80 московских компаний. Вместе они представили потенциальным покупателям и партнерам 339 проектов - художественные и документальные фильмы, сериалы и анимацию. Благодаря достигнутым на форуме соглашениям их увидят более чем в 20 странах - во Франции, Испании, США, Канаде, Швеции, Таиланде и других", - сказала Сергунина, слова которой привели в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Например, "Союзмультфильм" объявил о заключении сразу трех сделок с международными партнерами - французским дистрибьютором Playbig, британскими компаниями Jetpack и Bill Melendez Productions (UK) Ltd.

Совместный проект анонсировали кинокомпания "Централ Партнершип" и латиноамериканская студия BF Films. Официальный дистрибьютор контента ВГТРК "Совтелеэкспорт" подписал контракты с компанией из Франции и телеканалом Axess TV из Швеции. Проект Russian World Vision договорился о прокате фильма в кинотеатрах Кипра и получил предложение о показах в странах-участницах Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (SAARC). В объединение входят Индия, Шри-Ланка, Пакистан, Афганистан, Бангладеш и другие государства.

Также, по данным пресс-службы департамента, компании презентовали 62 проекта для копродукции. Помимо этого, на форуме прошла панельная дискуссия, посвященная возможности организовать съемки в столице России.