Российский скринлайф-триллер о "группах смерти" покажут на фестивале Fantasia в Канаде

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский триллер в формате скринлайф #хочувигру режиссера Анны Зайцевой о смертельной игре в соцсетях, в которую вовлекают подростков, включили в конкурсную программу международного жанрового фестиваля Fantasia в Канаде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта.

"Единственным представителем России на главном международном фестивале фильмов ужасов, триллеров и остросюжетного кино Fantasia, который пройдет с 5 по 25 августа в Монреале (Канада), станет фильм #хочувигру", - рассказали в пресс-службе.

Идея сценария фильма победила в конкурсе проектов в формате скринлайф студии Bazelevs. Это полнометражный дебют режиссера Анны Зайцевой, роли в нем исполнили Анна Потебня, Тимофей Елецкий, Полина Ватага. Триллер расскажет историю девочки, которая в попытке разобраться в причинах исчезновения своей младшей сестры обнаруживает в соцсетях группу, где подростки получают задания, не выполнив которые рискуют потерять друзей, родных и собственную жизнь. На фестивале картина будет претендовать на звание лучшего дебюта и на приз зрительских симпатий.

Фестиваль Fantasia традиционно считается главным мировым смотром жанровых кинокартин, в разные годы на нем состоялись североамериканские премьеры "Бесславных ублюдков" Квентина Тарантино и "Ночного дозора" Тимура Бекмамбетова, а также мировая премьера одной из частей франшизы "Пункт назначения".

Проект #хочувигру выполнен в формате скринлайф - действие развернется на экранах девайсов, которыми пользуются главные герои. Он выйдет в двух версиях - полный метр покажут в кино с 7 октября, а на платформе KION состоится премьера версии в виде сериала. Продюсерами фильма выступили Анна Шалашина, Тимур Бекмамбетов и Игорь Мишин.

В новость внесена правка (22:56 мск) - уточняется название компании в третьем абзаце, верно - Bazelevs.