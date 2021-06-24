Информационный портал "Всероссийской актерской биржи" начнет работать осенью

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Информационный интернет-портал проекта "Всероссийская актерская биржа" начнет полноценно работать осенью, с начала учебного года. Об этом ТАСС сообщил директор Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле Айрат Тухватуллин.

Запуск проекта "Всероссийская актерская биржа" состоялся на молодежном фестивале "Будущее театральной России", который проходил в Театре драмы им. Ф. Волкова в Ярославле с 10 по 16 мая. Ранее в интервью газете "Известия" министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что цель создания театральной биржи для актеров - помощь в трудоустройстве выпускников театральных вузов. Идея создания проекта принадлежит худруку Театра им. Волкова Сергею Пускепалису и ректору РАТИ (ГИТИС) Григорию Заславскому.

"Это интернет-портал с функционалом информационной системы. Сейчас он готов процентов на 80, полностью точно должен заработать к началу учебного года. В первую очередь биржа заточена на выпускников. В сентябре студенты выйдут на последние курсы, с этого моменты мы начинаем работать по формированию базы предложений по студентам", - сказал Тухватуллин.

Ранее он сообщал, что после фестиваля "Будущее театральной России", где был презентован проект, предложения о трудоустройстве от 10 театров получили 25 студентов. "Из предварительных договоренностей, которые были между театрами и студентами, приезжавшими на фестиваль - уже точно трудоустроено четыре человека. Они будут работать в театрах Калининграда и Иванова", - уточнил на этот раз Тухватуллин.

Ежегодно "Всероссийская актерская биржа" на фестивале "Будущее театральной России" будет координировать выпускников театральных вузов с потенциальными работодателями в очном режиме. В остальное время проект будет работать в онлайн-режиме - через платформу с базой молодых актеров, будущих выпускников вузов. Портал позволит найти актера определенного типажа, параметров. Актеры также смогут с помощью системы выбрать работодателя.