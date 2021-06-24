Фонд кино поможет модернизировать четыре кинозала в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) объявил результаты конкурса по поддержке кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек. Четыре кинозала в районах Новгородской области получат поддержку Фонда по результатам конкурса, сообщает пресс-служба регионального Минкультуры в четверг.

"По результатам конкурсного отбора поддержку Фонда кино получат четыре кинозала области - в Поддорском, Мошенском, Батецком и Шимском районах. Модернизация завершится до конца этого года. Будет приобретено цифровое оборудование, киноэкраны, системы для 3D-показа, после обновления все любители киноискусства смогут смотреть премьеры на большом экране в хорошем качестве и в формате 3D", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Новгородской области Елены Кириловой.

Новгородская область участвует в программе кинофикации Фонда кино с 2016 года. За минувший период в области были обновлены семнадцать кинозалов. Модернизация проводится в регионе в рамках приоритетного регионального проекта "Национальное кино". Всего поддержку от Фонда кино получат в этом году 122 кинозала в 53 субъектах Российской Федерации.