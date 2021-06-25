Выставка Арсения Жиляева о будущем современного искусства открывается в Москве

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Персональная выставка Арсения Жиляева "Будни распознавателя образов" открывается в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре. Проект исследует границы музеев и изучение современного искусства настоящего времени в далеком будущем, сообщил художник журналистам.

"Я исторически работаю с музеями, это большая тема, которая везде присутствует - "Авангардная музеология". В целом большая часть моих проектов исходят из того, что мы уже вышли за институциональные границы. И чаще всего то, что мы видим, это даже не искусство, а некие исторические артефакты из будущего, которые показаны здесь в музее, но на самом деле искусством не являются", - сказал он.

В экспозиции музея будут представлены более 100 работ художника, специально созданных для проекта. "Выставка строится вокруг идеи полиндрома, вокруг идеи произведения искусства, которое может быть симметрично во времени, которое можно читать справа налево и наоборот", - отметил Жиляев.

Как рассказал автор, выставка построена как коллаж, состоит из нескольких серий. Так, есть серия архивов вымышленного грузового корабля ТЕНЕТ, который 12,6 тыс. лет провел в космосе. Согласно легенде автора, разработанные искусственным интеллектом корабля инварианты экспозиционной истории искусства хранятся в Институте овладения временем - к этому учреждению отсылают неоновые элементы на выставке.

Художник в своих произведениях обращается к наследию советской музеологии и эстетике русского космизма. В своей выставке он исследует потенциальные сценарии истории будущего искусства. Куратор проекта Алексей Масляев подчеркнул, что автор рассматривает линейность истории искусства как фактор, определяющий модернистский дискурс. "Для выставки, на которой мы сейчас находимся, это очень важный аспект - связь модернистского искусства с линейной организацией, с хронологией", - пояснил он.

Персональные выставки Жиляева проходили в Третьяковской галерее (2012), фондах Kadist (Париж, Сан-Франциско, 2014) и V-A-C (Москва, Венеция, 2015), Центре современной культуры "Винзавод" (2017). Помимо этого художник принимал участие в многочисленных групповых выставках.