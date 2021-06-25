Эксперт: цифровизация музеев приведет к потере границ между экспонатом и цифровой копией

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июня. /ТАСС/. Число классических музеев, создающих цифровых двойников, будет в ближайшее время постоянно расти, что приведет в будущем к потере людьми ощущения четкой разницы между реальным предметом и его цифровой копией. Экспонаты при этом будут храниться в основном в хранилищах, посещение музея станет элитарным, считает заведующий отделом современного искусства в Государственном Эрмитаже Дмитрий Озерков.

"Для традиционного музея цифра - это такое средство доступа к своему контенту. То есть это путь, а не его цель. В этом отношении все музеи будут создавать свои цифровые двойники, куда можно будет приходить онлайн в любой момент времени и из любой точки оказываться в музее. Плюс этого в том, что музей становится доступным "24 на 7" в любом виде. Минус в том, что мы в следующем поколении или через поколение потеряем четкую разницу между реальным предметом и его цифровой копией. Сейчас мы это понимаем, нам это нонсенсом кажется, что есть цифровая копия, а есть оригинальный предмет. Но через какое-то время это знание уйдет и сотрется, окажется неважным", - сказал Озерков.

По его словам, это приведет к тому, что при постоянно открытом музее большинство его экспонатов будут находиться в хранилищах.

"А цифровая копия будет доступна. На мой взгляд, это приведет к тому, что позиция искусствоведа, специалиста по вещи, она будет очень элитарная и посещение музея офлайн будет лакшери и стоить огромных денег. Все идет к этому", - заключил Озерков.

VI ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит 23-25 июня 2021 года в одном из крупнейших деловых центров России - Нижегородской ярмарке. Участники конференции подведут итоги первых пяти лет трансформации экономики России в экономику данных и обсудят сценарии развития технологий в стране до 2025 года, выделив ключевые тренды и определив необходимые шаги для достижения целей второй технологической пятилетки.

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