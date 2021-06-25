Международный фестиваль "Театральный дворик" в Туле перенесли на неопределенный срок

ТУЛА, 25 июня. /ТАСС/. Международный фестиваль уличных театров "Театральный дворик", который должен был пройти в Туле 14-18 июля, перенесли на неопределенный срок из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу организатор мероприятия Марина Мазанова на официальной странице фестиваля во "ВКонтакте".

"Нам необходимо сообщить вам о том, что 13-й Международный фестиваль уличных театров "Театральный дворик", запланированный на 14-18 июля 2021 года, переносится на более поздний срок. На сегодняшний день сложно прогнозировать новую дату проведения фестиваля, но мы уверены, что в 2021 году он состоится, и мы все с вами встретимся на наших театральных и концертных площадках", - отметила Мазанова.

Как сообщалось, фестиваль планировалось провести в Музейном квартале Тулы и на Казанской набережной. Впервые показы спектаклей должны были пройти в отдаленных районах Тулы, чтобы не создавать одномоментного скопления зрителей. Летом 2020 года из-за действовавших ограничений на массовые мероприятия "Театральный дворик" не проводился в традиционном формате, представления прошли на некоторых площадках в рамках празднования Дня города Тулы и 500-летия Тульского кремля в сентябре.

"Театральный дворик" - второй по масштабу фестиваль уличных театров в России после фестиваля в Архангельске. Впервые его провели в Туле в 2011 году, мероприятия проходят в один из летних месяцев, их участниками в разные годы становились театральные коллективы из России, Испании, США, Швеции, Белоруссии и других стран.

Ранее в Тульской области из-за ухудшения эпидемической обстановки были перенесены на неопределенный срок театральный фестиваль "Толстой" и музыкальный фестиваль "Дикая мята".

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 25 июня, в Тульской области с начала пандемии коронавируса выявлено 42 018 случаев заражения, в том числе 140 - за последние сутки. Выздоровели 39 004 человек, 2 184 пациента умерли.