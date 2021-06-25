Эрмитаж открыл выставку об истории использования и значения масок на примере Африки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл выставку африканских масок, на примере которых рассказал о применении этого атрибута для защиты и совершения обрядов. Как отметил на открытии выставки генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, поводом для обращения к этой теме стало возросшее значение медицинских масок в современном мире.

"Маски неожиданно стали частью повседневной жизни. Маска существует в разных цивилизациях, это часть человеческой культуры, у нее много разных функций. Сегодня маска является в значительной мере системообразующей для общения людей. Маска - символ определенной дисциплины. И маска вносит новые эстетические моменты в нашу жизнь - есть разные красивые маски. Маска - это обязательное условие для посещения Эрмитажа, и маска - это то, что заставляет нас внимательно смотреть на глаза, а они практически никогда не врут", - сказал Пиотровский.

Выставка создана на основе коллекций Государственного Эрмитажа, Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН (Кунсткамеры) и частных собраний. Для экспозиции отобрано около 100 предметов, созданных на африканском континенте в XIX и XX веках. Они демонстрируют многообразие форм, приверженность традициям и идеологический потенциал этих ритуальных атрибутов.

Маскарадные практики Африки связаны с различными событиями и сферами общественной жизни, включая сельскохозяйственные обряды, погребальные церемонии, демонстрацию власти, представления уличных театров. Выставка отражает маскарадные традиций десятков культур Западной, Центральной и Восточной Африки. Каждая из них самобытна, но при этом можно обнаружить сходство самих предметов и их назначения.

Как отметил Пиотровский, эта выставка должна положить начало всестороннему изучению истории масок, применявшихся в разных странах. "Остается еще один аспект, он впереди: изучение маски как особой линии развития искусства - и африканского, и мирового. В эту линию выстраиваются и венецианские маски, и маски чумных врачей, которые прямо притягивают нас к современной ситуации", - сказал он.

Выставка в Манеже Малого Эрмитажа будет открыта для посетителей с 26 июня по 12 декабря.