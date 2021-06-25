Фестиваль "Дикая мята" планируют провести в Тульской области 17-19 июня 2022 года

ТУЛА, 25 июня. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Дикая мята", который должен был состояться 18-20 июня в Тульской области, но был отменен из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, планируют провести с 17 по 19 июня 2022 года. Об этом в пятницу сообщил продюсер Андрей Клюкин на официальной странице фестиваля во "ВКонтакте".

"Благодаря поддержке области, зрителей и партнеров фестиваль будет жить и состоится 17-19 июня 2022 года", - сообщил Клюкин.

Он отметил, что в пятницу на расчетный счет "Дикой Мяты" поступили средства, которые "позволят покрыть весомую часть расходов фестиваля". Договоренность о предоставлении компенсации была ранее достигнута на встрече Андрея Клюкина и губернатора Алексея Дюмина. "На этой встрече Алексей Дюмин гарантировал, что поддержит фестиваль и найдет возможность погасить часть финансовых потерь "Дикой Мяты". Так и произошло", - добавил Клюкин.

Музыкальный фестиваль "Дикая мята" ежегодно проводится с 2008 года. В этом году он был отменен, как и все другие запланированные массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия в Тульской области, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. По подсчетам организаторов, финансовые потери из-за отмены фестиваля составили около 100 млн рублей. Дюмин поручил правительству региона компенсировать организаторам часть потерь.