Покрас Лампас считает, что цифровое искусство дополнит классическое, а не вытеснит его

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июня. /ТАСС/. Цифровое искусство в будущем будет дополнять классическое, а не вытеснять его, NFT-технологии дадут новые возможности для художников и их аудитории. Таким мнением с ТАСС в пятницу в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде поделился российский художник-каллиграф Покрас Лампас, являющийся идеологом нового направления в искусстве "каллиграфутуризм".

"Современные технологии позволяют расширять границы коммуникаций и интегрировать еще больше художников в арт-мир, дать уже сформированным художникам поддержку через новую технологию. Но здесь идет вопрос в будущем не замещения [классического искусства], идет вопрос его дополнения цифровым. Если мы говорим о цифровом пространстве, то в XX веке его просто не существовало, соответственно, искусство в эту сторону размышляло только со второй половины века, когда началась технологическая революция", - рассказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что NFT-технология [технология Non Fungible Token, превращает физически существующие произведения искусства в виртуальный актив] дает доступ к искусству для гораздо большей аудитории. "Позволяет расширить возможности для арт-рынка, для коллекционеров, для вторичного рынка перепродажи и, конечно, для художников, для смыслов в их работах, их концепций", - отметил Покрас Лампас.

Он считает, что вопрос создания большого музея цифрового искусства в России нужно ставить перед представителями различных институтов власти, потому что сами художники создают свои работы не для того, чтобы попасть в музеи, а для того, чтобы отразить дух времени, зафиксировать его в своих работах. "А дальше это уже вопрос к кураторам, к институциям, что они хотят увековечить через свои ресурсы и каких ресурсов не хватает", - резюмировал художник-каллиграф.

О художнике и конференции

Покрас Лампас - российский художник-каллиграф, являющийся идеологом нового направления в искусстве - "каллиграфутуризм". Свои работы он создает при помощи символов разных алфавитов, расписывая холсты словами в определенной стилистике. Художник работает с арт-проектами по всему миру, устраивает перформансы и мастер-классы.

VI ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит 23-25 июня в одном из крупнейших деловых центров России - на Нижегородской ярмарке. Участники конференции подводят итоги первых пяти лет трансформации экономики России в экономику данных и обсуждают сценарии развития технологий в стране до 2025 года.

ТАСС - информационное агентство-партнер конференции ЦИПР.