Концерт в Софии завершил двухдневное турне "Хора Турецкого" в Болгарии

СОФИЯ, 26 июня. /ТАСС/. "Хор Турецкого" и женская арт-группа "Сопрано" завершили в пятницу двухдневное турне по Болгарии концертом у памятника Советской армии в рамках проекта "Песни Победы", посвященного Великой Отечественной войне. Как сообщает корреспондент ТАСС, сотни зрителей вместе с артистами исполняли популярные песни "Ваше благородие, госпожа удача", "Смуглянка", "Катюша", "Калинка", "Три танкиста" и другие.

"Фантастический концерт, великолепное выступление музыкантов", - говорили зрители.

Концерт в Софии проводился с соблюдением противоэпидемических мероприятий, точнее единственного из них - соблюдения дистанции в 1,5 м между зрителями. Пандемия коронавируса в Болгарии идет на спад, за сутки по всей стране заболело лишь 62 человека, а число госпитализированных уменьшилось до 1 588. Масочный режим сохраняется лишь на закрытых общественных местах, носить маски во время массовых мероприятий на улице не обязательно.

Практически сразу после концерта в болгарской столице "Хор Турецкого" отправился в румынскую Клужу, где в субботу им предстоит очередное выступление. 27 июня россиян ждет Будапешт, 28 июня Братислава, 29 июня Пула, 30 июня Любляна. А 1 июля музыкальные коллективы споют в Вене на площади Шварценбергплац.

"Песни Победы" - проект арт-группы "Хор Турецкого", запущенный к 70-летию Победы в 2015 году. Общедоступный концерт тогда состоялся на Поклонной горе в Москве. В 2018 и 2021 годах при поддержке правительства Москвы, МИД и Минкультуры РФ концерты песенного марафона состоялись за рубежом на центральных столичных площадях в 21 стране.

Проект "Песни Победы" направлен на сохранение связей времен и поколений, сохранение памяти о подвиге предков, воспитание молодежи на основе ценностей патриотизма, а также против искажения истории Второй мировой войны.