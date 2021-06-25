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Государственный симфонический оркестр Татарстана отправится в турне по Европе в 2022 году

По словам худрука и главного дирижера оркестра Александра Сладковского, коллектив будет играть произведения российских композиторов и татарскую музыку в лучших европейских залах

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан в 2022 году отправится в большое турне по Европе. Об этом сообщил ТАСС в пятницу худрук и главный дирижер оркестра, народный артист России Александр Сладковский.

"Мы готовим очень большое турне по Европе, по странам Бенилюкса. Это будет в 2022 году осуществлено, это будет абсолютный прорыв, потому что мы будем играть в лучших европейских залах, в лучших городах, столицах. Мы к этому смело готовимся сейчас", - сказал Сладковский.

Он рассказал, что музыканты представят европейской публике произведения российских композиторов, а также татарскую музыку.

"Это турне важно для имиджа для нашего города (Казани ) и республики. Такое турне оркестр еще не делал", - заключил маэстро.

О записи произведений на лейбле Sony Classical

Сладковский также сообщил, что оркестр запишет девять симфоний Бетховена и два балета и сюиту Стравинского для лейбла Sony Classical. 

"Мы завтра начинаем запись девяти симфоний Бетховена и три балета Стравинского для Sony Classical. Эти произведения в репертуаре оркестра уже давно", - сказал Сладковский.

Выбор именно этих произведений он объяснил 250-летним юбилеем Бетховена и 140-летним юбилеем Стравинского. По словам маэстро, оркестр старается работать так, чтобы это совпадало со значимыми датами.

Произведения будут записываться в Государственном Большом Концертном Зале им. С. Сайдашева. По словам звукорежиссера Московской филармонии Павла Лаврененкова зал хорошо подходит для записи музыкальных произведений, акустика позволяет это.

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