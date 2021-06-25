Скульптуру "Птицы Сирин" создадут на фестивале "Город ремесел" в Вологде

ВОЛОГДА, 25 июня. /ТАСС/. Выставка более 600 работ мастеров-ремесленников из 26 регионов России и зарубежных стран открылась в пятницу на VII Международном фестивале "Город ремесел", который проходит с 25 по 27 июня в Вологде. В ходе фестиваля мастера проведут обжиг керамических скульптур "Птица Сирин" и "Цвет папоротника", рассказала ТАСС руководитель управления культуры и историко-культурного наследия администрации Вологды Елена Доможирова.

"На конкурс поступило более 200 заявок от представителей 26 регионов России и зарубежных стран, это более 600 работ, все они представлены сегодня вечером в Юго-Западной башне Вологодского кремля. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации от некоторых событий фестиваля пришлось отказаться, но интересные интерактивные действа состоятся с учетом всех ограничений", - рассказала ТАСС представитель мэрии Вологды.

По ее словам, некоторые мастера приехали сами, другие прислали свои работы на конкурс. Так, ремесленники мастера из Таджикистана представили вышивку, из Грузии - керамику, из Армении - ювелирные изделия, из Украины - художественную ковку и вышивку, из Донецкой Народной Республики - кружево. На детский конкурс организаторы получили 117 заявок и более 300 работ. Работа экспозиции продлится на период фестиваля, до вечера 27 июня.

Организаторы рассчитывали на улучшение эпидемиологической ситуации и уже с 1 марта 2021 года начали принимать заявки на участие. В целях соблюдения эпидемиологических ограничений было принято решение в этом году не проводить ярмарку, хотя для мастеров это одна из важнейших составляющих фестиваля. В то же время, другое главное событие фестиваля - конкурс по разным номинациям и с денежными призами - состоится. "Мастера стремятся приехать в Вологду и принять участие в конкурсе, потому что у нас очень компетентное жюри, эксперты со всей России, которые оценивают изделия и говорят мастеру, в чем сильные и слабые стороны его работы", - отметила Елена Доможирова.

Сохранен деловой форум фестиваля - это семь лекций ведущих экспертов по народным промыслам России. К примеру, кандидат искусствоведения, заслуженный мастер России Юлия Иванова, представляющая музей "Царицыно", расскажет о мастерах новой эпохи. Профессор Московской государственной художественно-промышленной академии им. Строганова, доктор искусствоведения, член Федерального экспертного совета по народно-художественным промыслам Ралия Мусина расскажет о традиционном искусстве в современном обществе. С лекцией об одежде восточных славян выступит ведущий специалист Российского этнографического музея Наталья Калашникова.

О работе гончаров на фестивале

Организаторы сохранили в программе несколько интерактивных форм фестиваля с максимальным соблюдением противоэпидемических норм. Так, с 23 июня в парке "Кремлевский сад" работают гончары - приехало около 20 ремесленников из разных городов России, они построили печи на дровах, и готовят большие скульптуры для обжига. Вологжане могут понаблюдать за этим керамическим огненным шоу, что-то попробовать сделать самостоятельно на гончарном круге.

"В этом году будет обжиг двух больших керамических скульптур высотой до метра. Поскольку фестиваль проходит в магическое время между Днем летнего солнцестояния и Иваном Купалой, то гончары предложили изготовить скульптуру волшебной птицы "Сирин" (райской птицы) и "Цвет папоротника". Их будут обжигать прямо на печах в парке. Процесс зависит от множества нюансов, от малейших погодных условий, если обжиг пройдет успешно, то скульптуры сохранятся на память", - рассказала Елена Доможирова.

В субботу во дворе Центра ремесел пройдет акция "Запели пилы", резчики по дереву вырежут в течение дня скульптуру кружевницы - девушки, плетущей кружево, поскольку Вологда считается кружевной столицей России. Центр ремесел расположен в историческом здании, который раньше называли домом кружевниц. А кузнецы будут ковать во дворе центра всем в подарок "подковы счастья". С одной из семейных пар проведут свадебный кузнечный обряд по древним канонам. В Центре ремесел и центре "Резной палисад" пройдут также 44 различных мастер-классов для взрослых и детей.

Завершится фестиваль в воскресенье награждением мастеров, победителей конкурса и выступлением ансамбля "Солнцеворот" Вологодской областной филармонии им. В. Гаврилина. Концерт пройдет в Консисторском дворике Кремля с учетом действующих ограничений.

Вологда ведет свою историю с 1147 года, она ровесница Москвы. Город сохранил уникальный архитектурный ансамбль с более 200 объектами культурного наследия и многие виды старинных ремесел.